V polfinale še Nemci, Slovence v petek čakajo Madžari

Na rokometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji so znani vsi udeleženci odločilnih tekem konec tega tedna v Kölnu. Zadnjo polfinalno vozovnico si je izborila Nemčija. Gostiteljico turnirja v petek čaka tekma z Dansko, drugi polfinalni par je Francija - Švedska. Slovenija se bo v tekmi za končno peto mesto pomerila z Madžarsko.

Obe polfinalni tekmi ter za peto mesto bodo na sporedu v petek, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Pred današnjimi tekmami zadnjega kroga v skupini 1 so se s polfinalom spogledovale Nemčija, Avstrija in Madžarska, odločitev o nastopajočih na odločilnih tekmah pa je padla že pred današnjo zadnjo tekmo v Lanxess Areni med Nemčijo in Hrvaško, ki se bo začela ob 20.30.

Za tovrsten razplet sta poskrbela Islandija in Francija. Prva je premagala hit letošnjega turnirja iz Avstrije s 26:24, druga pa je bila boljša od Madžarske s 35:32.

Nemci mirno v boj s Hrvati

Prvo mesto je tako osvojila Francija z desetimi točkami, Nemčija (tekma manj) je zbrala pet, Madžarska, Avstrija in Islandija po štiri, na zadnjem mestu pa je Hrvaška (tekma manj) z eno točko.

V skupini 2 so si danski in švedski rokometaši že pred zadnjim krogom izborili nastop v polfinalu, v boju za tretje mesto pa so Slovenci izkoristili neodločen izid med Portugalci in Nizozemci ter po zmagi nad Dancem pobrali zadnjo hamburško vozovnico za Köln. Danska je zbrala osem točk, Švedska in Slovenija po šest, Portugalska pet, Norveška štiri, Nizozemska pa eno točko.

Spored odločilnih tekem v Kölnu:

- petek, 26. januar:

- za 5. mesto:

15.00 Madžarska - Slovenija

- polfinale:

17.45 Francija - Švedska

20.30 Nemčija - Danska

- nedelja, 26. januar:

15.00 tekma za 3. mesto

17.30 finale