Padla je Danska, Slovenci: Lanxess Arena, prihajamo; Zorman ponosen na fante

Od EP na Hrvaškem je minilo 24 let, odkar so slovenski rokometaši premagali Dance. Urok je bil premagan sinoči, ko je reprezentanca Uroša Zormana na zadnji tekmi glavnega dela 16. evropskega prvenstva ugnala svetovne prvake in bo euro 2024 v Nemčiji sklenila v Lanxess Areni v Kölnu, kjer bo v petek tekma za 5. mesto. »Ponosen sem na fante, zares so si zaslužili to zmago in vsi skupaj si tudi zaslužimo, da se poveselimo,« je bil srečen Zorman. Slovenija si je leta 2000 v Zagrebu priigrala prvi olimpijski nastop, vse bolj se zdi, da bo del smetane tudi letos v Parizu. Kvalifikacije so zagotovljene!

