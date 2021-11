Velika točka Krima v Rusiji

Rokometašicam Krima Mercatorja se je končno nasmehnila sreča, pri moskovskemu CSKA so iztržile neodločen rezultat 21:21 (12:11) in osvojile tretjo točko v EHF ligi prvakinj, ki jim je povečala možnosti za nastop v izločilnih bojih.

Igralke trenerke Nataše Derepasko so zapravile prednost štirih golov iz prvega polčasa (12:8) in ko je povratnica po poškodbi Ana Gros s svojim edinim zadetkom poskrbela za rusko vodstvo z 20:18, se je zdelo, da bodo Ljubljančanke še enkrat več ostale praznih rok.

Toda Tjaša Stanko (7 golov), Andrea Lekić (5) in Katarina Krpež Šlezak (3) so našle pot do mreže, vratarka Barbara Arenhart pa je odlično predstavo kronala s ključno obrambo, po kateri je imel Krim celo napad za zmago, a je ostalo pri delitvi točk. Tigrice bodo v soboto vrnile gostiteljstvo Rusinjam in se želele na premor, med katerim bo SP v Španiji, odpraviti z lepo popotnico.

Tjaša Stanko je dosegla sedem golov v Moskvi. FOTO: Blaž Samec

Brazilka Arenhartova je zbrala 15 obramb in dosegla tudi gol s celotnega igrišča. V zadnjih sekundah je CSKA storil prekršek za izključitev nad Oceane Sercien Ugolin, vendar bosanska sodnika kljub ugovarjanju Krimove klopi nista dosodila sedemmetrovke. Ob izteku časa je prek bloka streljala Alja Varagić, vendar ni bila uspešna.

Derepaskova, ki je pred kratkim zamenjala Uroša Bregarja, je tako znova pokazala, da ima v sebi trenersko žilico. Sestavila je predvsem obrambo, ki je prejela vsega 21 golov. Pet jih je dosegla bivša Krimova igralka Sara Ristovska.