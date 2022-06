Vipers Kristiansand še naprej na evropskem prestolu

Rokometašice norveške ekipe Vipers Kristiansand so drugo leto zaporedoma osvojile evropsko ligo prvakinj. Na današnji finalni tekmi zaključnega turnirja v Budimpešti so premagale tekmice iz madžarskega Györa s 33:31 (15:13). V dvoboju za tretje mesto je francoski Metz ugnal danski Esbjerg z 32:26 (18:12).

Vipers Kristiansand je v lanskem finalnem obračunu v madžarski prestolnici na kolena položil Brest (za francosko ekipo je lani igrala slovenska reprezentantka Ana Gros), v letošnjem najbolj prestižnem dvoboju najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na evropskih tleh pa je bil pred 15.400 gledalci boljši še od rokometnega velikana iz Györa.

V norveški ekipi sta bili najbolj učinkoviti Čehinja Marketa Jerabkova s sedmimi goli in Švedinja Isabelle Gullden s šestimi, vratarka Katrine Lunde pa je zbrala 12 obramb. Pri madžarski ekipi je bila strelsko najbolj razpoložena Danka Anne Mette Hansen s šestimi zadetki, enega manj je dosegla Švedinja Linn Blohm.

Največ individualnih priznanj Györu

Evropska rokometna zveza je pred začetkom zaključnega turnirja imenovala najboljšo ekipo v ligi prvakinj v sezoni 2021/22. V njej so vratarka Laura Glauser (Györ), levo krilo Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), desno krilo Angela Malestein (Ferencvaros), leva zunanja igralka Cristina Neagu (Bukarešta), srednja zunanja Stine Oftedal (Györ), desna zunanja Nora Mork (Vipers Kristiansand) in krožna napadalka Linn Blohm (Györ). Najboljša obramba igralka v tej sezoni je Kari Brattsett Dale (Györ), najbolj obetavna igralka Pauletta Foppa (Brest), najboljši trener pa Ambros Martin (Györ).

V elitnem klubskem tekmovanju na stari celini so v tej sezoni nastopile tudi igralke ljubljanskega Krima. Zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 so v četrtfinalu morale priznati premoč rokometašicam iz Kristiansanda, ki so na dveh tekmah zanesljivo slavile s skupnim izidom 65:49.