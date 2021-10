Visok poraz Slovenk na Norveškem

Norveška : Slovenija 29:17 (14:9) Nadderud Arena, gledalcev 1200, sodnici: Lidacka in Lesiak (obe Poljska).

Norveška: Solberg, Lunde, Reistad 4, Arntzen 4, Kristiansen 2, Frafjord 2, Skogrand 4, Larsen 2, Högdahl 3, Jacobsen 2, Herrem 1, Breistol 2, Tomac 2, Jonassen 1, Johansen.

Slovenija: Kuralt, Vojnović, Pandžić, Jurič 1, Černigoj, Žabjek, Stanko 6, Mrmolja, Ljepoja 2, Zulić 2, Varagić 2, Fegic, Lazović 1, Svetik 1, Hrvatin, Gomilar Zickero 2.

Sedemmetrovke: Norveška 2 (2), Slovenija 4 (3).

Izključitve: Norveška 6, Slovenija 8 minut.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi prvega kroga pokala EHF v gosteh visoko s 17:29 (9:14) klonila pred izbrano vrsto Norveške. Naše igralke so bile proti favoriziranim Skandinavkam povsem nemočne.Izbranke črnogorskega selektorja na slovenski klopiso pokal EHF, v katerem igrajo vse tri gostiteljice prvenstva stare celine prihodnje leto v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori in evropske prvakinje z Norveške, ki so si že zagotovile nastop na zaključnem turnirju in ne nastopajo v tem kvalifikacijskem ciklusu, odprle neuspešno.Slovenke so v Skandinavijo prišle brez poškodovanein obolele, ob odsotnosti udarnih igralk na zunanjih položajih pa so zelo hitro na lastni koži občutile moč dvakratnih olimpijskih, trikratnih svetovnih in osemkratnih evropskih prvakinj z Norveške.Gostiteljice so si hitro priigrale prednost štirih golov (5:1), v 15. minuti pa že z 9:4. A Slovenke se niso vdale in se v 25. minuti približale na dva gola zaostanka (8:10). V končnici prve polovice tekme so nato močno popustile in na odmor odšle s z zaostankom petih golov (9:14).Slovenske rokometašice tudi v drugem polčasu niso bile kos domačim šampionkam. Po zaostanku devetih golov (11:20) v 42. minuti je Adžić zahteval minuto odmora, tudi po njej pa so kraljevale gostiteljice. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovitas šestimi goli,inpa so dosegle po dva zadetka.Slovenija se bo v nedeljo znova pomerila z Norveško, v ljubljanski dvorani Stožice se bo tekma začela ob 17.30.