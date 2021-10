Vranješ kupuje čas, pred EP raje pogleduje proti Parizu 2024

Po neprepričljivem nastopu na SP v Egiptu in še slabšem v kvalifikacijah za OI v Berlinu je selektor slovenskih rokometašev Ljubomir Vranješ z blagoslovom RZS začel (delno) pomlajevanje izbrane vrste. Proces se nadaljuje tudi jeseni, ko bodo Slovenci v sklopu tedna EHF igrali prijateljsko tekmo s Hrvaško. Šved je prvič povabil Tadeja Kljuna in vratarja Jožeta Baznika.

Slovenci se bodo zbrali 1. novembra in najprej v sodelovanju s Fakulteto za šport opravili testiranja motoričnih in morfoloških sposobnosti. Poleg vabljenih na priprave v Zreče se bodo testiranj udeležili nekateri kandidati za člansko vrsto: Jernej Drobež, Aleks Kavčič in Peter Šiško (vsi Gorenje), Gašper Horvat in Staš Slatinek Jovičić (oba Trimo), Miha Kavčič (Nexe), Uroš Miličević (Ribnica), Domen Novak (Wetzlar), Gregor Ocvirk (Vojvodina), Filip Rakita (Maribor) in Aleks Vlah (Celje).

Vranješev seznam Vratarji: Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen), Jože Baznik (Rennes); levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško); leva zunanja: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged); srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov Brest), Domen Makuc (Barcelona); desni zunanji: Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Tadej Kljun (Benfica); desni krili: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar), Vid Poteko (Celje Pivovarna Laško).

V soboto, 6. novembra, bo Vranješ na tekmi proti Hrvaški v Poreču ali Novigradu preveril, kako se bodo obnesle stvari, ki jih bodo vadili med tednom. Seznam igralcev je na večini igralnih mest logičen in pričakovan, kar pa ne velja za vratarje. Manjka namreč številka 1 v zadnjih letih Klemen Ferlin.

196 cm meri novinec Tadej Kljun, višji so Mačkovšek (203), Blagotinšek (202), Kastelic (201) in Henigman (200)

»S Ferlinom se bova pogovorila o njegovem nadaljnjem sodelovanju,« je bil skrivnosten Vranješ. Direktor Uroš Mohorič je dejal, da Ferlinova kolena težko zdržijo turnirski sistem, bistvo pa je menda takšno, da je 32-letni Trebanjec dal prednost družini, odkar je v Nemčiji dobil hčerko.

Blaž Janc je nepogrešljiv na desnem krilu. FOTO: Leon Vidic

Tako so se odprla vrata novemu čuvaju mreže, priložnost je dočakal Jože Baznik, ki bo sodeloval z Urbanom Lesjakom in Urhom Kastelicem. Baznik resda ni čisti novinec, leta 2018 je odigral prvo in edino tekmo proti Belorusiji. Je pa zato povsem nov obraz levoroki Tadej Kljun, ki je ob začetku prejšnje sezone opozoril nase pri Celju, a potem ga je ustavila poškodba. V tej sezoni Primorec brani barve Benfice in mu gre po Vranješevih besedah dobro. Številka 1 na desnem zunanjem položaju seveda ostaja kapetan Jure Dolenec.

Tudi na šestmetrski črti zanimiva odločitev, zraven ni Mateja Gabra in Matica Suholežnika, ob Blažu Blagotinšku sta se znašla Kristjan Horžen in Vid Poteko, slednji je ob celjskih levokrilnih igralcih Tadeju Mazeju in Tilnu Kodrinu eden od trojice iz slovenske lige.

Blaž Blagotinšek je prvi izbor na črti. FOTO: Leon Vidic

To bo zadnja akcija pred začetkom priprav na januarsko EP na Madžarskem, kjer pa, kot je bilo mogoče razbrati med vrsticami, cilj ne bo kolajna. Vranješ je namreč med novinarsko konferenco kar trikrat omenil OI 2024, ki naj bi bile vrhunec njegovega mandata. To je malce čudno glede na to, iz kakšnih klubov prihajajo naši igralci in koliko izkušenj so si nabrali. Ne nazadnje je euro v naši vzhodni soseščini in Slovenci si obetajo glasno podporo s tribun najprej v Debrecenu in potem v Budimpešti.

»Ne bi rekel, da rezultat ne bo prioriteta, seveda bomo šli na EP z željo po zmagah. A hkrati začenjamo z gradnjo ekipe, ki bo najboljše pokazala v naslednjih dveh, treh letih,« je razložil Vranješ, ki je ob prihodu na slovensko klop osvojil četrto mesto na EP na Švedskem, potem pa Slovenci niso več pokazali veliko prepričljivih predstav. Hkrati drži, da so zadnje odličje osvojili pred štirimi leti v Franciji, kjer tega nihče ni pričakoval.