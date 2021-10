Vranješ napovedal, da se reprezentanca novembra podaja na novo pot

Slovensko moško rokometno reprezentanco v prvih šestih dneh novembra čakajo uvodne priprave za januarsko evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem. Selektor naše izbrane vrste Ljubomir Vranješ je na treninge povabil 18 rokometašev, ki se bodo potegovali za nastop na pripravljalni tekmi 6. novembra s Hrvaško v Novigradu ali Poreču.

Vranješevi izbranci se bodo – kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije – 1. novembra dopoldne zbrali na standardnem mestu v Zrečah. Na Štajerskem bodo trenirali med nedeljo in petkom, v soboto pa bodo odpotovali v Istro. V primerjavi s preteklimi zbori bo Vranješ na treningih z budnim očesom spremljal dva novinca. Med vratnici je na priprave povabil Jožeta Baznika, ki bo prvič treniral pod njegovim vodstvom, za Slovenijo pa je edini dosedanji nastop zbral ob ognjenem krstu aprila 2018 proti Belorusiji.

Čast, da bo sploh prvič sodeloval na pripravah članske reprezentance, je doletela 20-letnega desnega zunanjega rokometaša Tadeja Kljuna. Ta 196 centimetrov visoki Primorec se je poleti prvič preselil v tujino, kjer je oblekel dres portugalske Benfice.

Ob omenjenih dveh rokometaših je Vranješ na priprave povabil krilne igralce Tilna Kodrina, Tadeja Mazeja, Blaža Janca in Gašperja Marguča. Po daljši odsotnosti zaradi težav s poškodbami se v izbrano vrsto vrača Nik Henigman, ki mu bo na levem zunanjem položaju družbo delal Borut Mačkovšek, preostala mesta v zunanji liniji pa bodo zasedli še Domen Makuc, Staš Skube, Miha Zarabec, kapetan Jure Dolenec in Matic Grošelj. Na šestmetrski črti se bodo borili Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Vid Poteko, med vratnicama pa bosta ob Bazniku stala še Urh Kastelic in Urban Lesjak.

Med pripravami bodo v torek vsi vabljeni kandidati opravili motorična testiranja in testiranja morfoloških značilnosti, ki jih bo Rokometna zveza Slovenije pripravila v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Ob njih so nanje vabljeni še Jernej Drobež, Aleks Kavčič in Peter Šiško (vsi Gorenje Velenje), Gašper Horvat in Staš Slatinek Jovičić (oba Trimo Trebnje), Miha Kavčič (Nexe, HRV), Uroš Miličevič (Riko Ribnica), Domen Novak (HSG Wetzlar, NEM), Gregor Ocvirk (Vojvodina, SRB), Filip Rakita (Maribor Branik) ter Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško).

Slovenska moška izbrana vrsta se bo januarja trinajstič merila na prvenstvih stare celine, potem ko je uspešno opravila s kvalifikacijskimi boji. Ti so bili dodatno začinjeni zavoljo težav s koronavirusom. Ne glede na vse so v skupini 5 osvojili prvo mesto, v Debrecenu pa jih v začetku naslednjega leta uvodoma čakajo obračuni s Severno Makedonijo, Dansko in Črno goro.

»Novembra začenjamo novo pot, pot proti olimpijskim igram leta 2024. Nanjo se podajamo z jasnim ciljem, dve leti bomo delali zanj – od novembrske akcije, prek januarskega evropskega prvenstva in na vseh naslednjih zborih. Rezultati drugih preizkusov do tedaj bodo seveda pomembni, a ob tem smo se odločili, da želimo sestaviti ekipo, ki bo imela v prvi vrsti dve veliki želji – igrati za reprezentanco Slovenije in za kolajne na tekmovanjih. Še enkrat poudarjam, rezultati bodo pomembni. Vsakič, ko bomo stopili na igrišče, bomo morali igrati na zmago. A potrebno bo dati tudi priložnost igralcem, mlajšim in nekoliko starejšim, da igrajo igralnih mestih, na katerih v klubih dobijo manj priložnosti. Za napredovanje na višjo raven moramo razširiti znanje posameznikov in ekipe kot celote,« je pojasnil selektor slovenske reprezentance Ljubomir Vranješ.