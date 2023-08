Vroča Slovanova kri namerava prebuditi Kodeljevo

V nadaljevanju preberite:

Če bi rokometni zanesenjaki na Kodeljevem vsakič, ko so pomislili, da bo Slovan začel mešati štrene najboljšim, tudi Celju Pivovarni Laško, dobili kovanec, bi bili že precej premožni. Vsi dosedanji poskusi obuditve spečega velikana so se končali klavrno. Tudi pred sezono 2023/24 se mošnjiček polni, saj so ambicije spet precej zrasle in segajo do evropske vstopnice. Bo ta zgodba, zasnovana na trdnih temeljih, končno prinesla preboj ljubljanskega moškega rokometa?

Kaj je pred sezono povedal športni direktor Boštjan Ficko, kolikšen je proračun kluba, kakšno ekipo ima na pripravah Boris Denič. Kdaj bodo domače tekme na Kodeljevem in kaj je potrebno, da se zbudi moški rokomet v glavnem mestu? Koliko dvometrašev bo imel Denič? Kdo sedi v pisarni in kakšen je strokovni štab? Zakaj so pripeljali Bojana Čotarja?