Boris Denič novi glavni trener Slovana

Izkušeni rokometni strateg Boris Denič je novi glavni trener članske ekipe Slovana, rokometnega prvoligaša iz Ljubljane, so potrdili v klubu. Nekdanji slovenski selektor je na mestu glavnega trenerja Grosist Slovana zamenjal Aleša Repino, s katerim je klub sporazumno prekinil sodelovanje. Repina je ekipo prevzel v sezoni 2018/19 in jo popeljal iz 1.B državne lige do stalnega članstva v ligi NLB.

Novi glavni trener članske ekipe Slovana Denič tigrov ne bo vodil prvič. Vodenje ekipe s Kodeljevega je prevzel v sezoni 2002/03, po koncu katere je ekipa izpadla iz prve lige, trenersko funkcijo pa je opravljal vse do konca sezone 2009/10. V tem času je člansko ekipo popeljal do četrtega mesta v državi.

Ekipa RD LL Grosist Slovan se sodelovanja z novim trenerjem veseli tudi zaradi njegovih bogatih reprezentančnih izkušenj. Denič je slovensko člansko reprezentanco vodil pet let in v tem času z njo dosegel odmevne dosežke. Pod njegovim vodstvom je Slovenija na EP 2012 zasedla šesto mesto, leto za tem bila na svetovnem prvenstvu četrta, leta 2015 pa med svetovno elito osma. Denič je pred kratkim postal svetovalec strokovnih štabov moških reprezentanc, je tudi strokovni sodelavec selektorja Uroša Zormana.