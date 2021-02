Vujović besen po učni uri Gorenja

Četrta zaporedna zmaga Kopra Maribor je v 17. kolu državnega prvenstva premagal ljubljanski Slovan z 29:27, sedem golov je dosegel Izidor Budja. Do visokih zmag so prišli Celje PL, Koper in Slovenj Gradec, Ribnica je dobila derbi z Jeruzalemom. Pri prvakih iz Celja se je kar 13 igralcev vpisalo med strelce proti Dobovi. Za Korošce je v Izoli 8 golov dosegel Uroš Štumpfl. Koprčani nadaljujejo uspešen niz, zdaj so že pri štirih zaporednih zmagah, pri Ljubljani je bil sedemkrat uspešen Matevž Žagar.

Izidi – Riko Ribnica : Jeruzalem Ormož 36:32 (21:15), Celje Pivovarna Laško : Dobova 37:18 (18:14), Ljubljana : Koper 26:36 (16:23), Maribor Branik : LL Grosist Slovan 29:27 (18:12), Butan plin Izola : Slovenj Gradec 18:31 (9:13);

vrstni red: Celje PL 32, Trimo 27, Gorenje 26, Koper 19, Slovenj Gradec in Ribnica po 18, Jeruzalem 16, Dobova in Maribor po 10, Slovan in Loka po 9, Ljubljana 8, Krka in Izola po 5.

Odlična vratarja

Aleks Kavčič je na dveh tekmah zbral 14 golov. FOTO: Jože Suhadolnik

Trimo dvakrat z Gudmejem Trebanjci nadaljujejo z napornim tekmovalnim ritmom. Potem ko so prejšnji teden dvakrat gostovali ter izgubili proti Kadetten Schaffhausnu in Rhein-Neckarju, bodo ta teden v vlogi gostiteljev. V torek in sredo bo Trimo v ljubljanski dvorani Stožice gostil danski Gudme. Dve zmagi bi ekipi trenerja Uroša Zormana na široko odprli vrata osmine finala.

Po Celju Pivovarni Laško v ligi prvakov in Trimu iz Trebnjega v evropski ligi čast slovenskega klubskega rokometa uspešno brani tudi Gorenje, ki se je prebilo med najboljšo osmerico v pokalu EHF. Tudi na drugi tekmi osmine finala je premagalo banjaluški Borac na čelu s trenerjem. Bilo je 32:16 (17:11).Po prvi tekmi v Rdeči dvorani, ki se je razpletla z 32:28 v prid gostiteljev, je bila revanša v BiH povsem odprta. Trenerje govoril, da njegove ose v dvorani Borik ne smejo braniti prednosti štirih golov, ampak napasti zmago. Fantje so ga več kot poskušali, tudi v gosteh so dosegli 32 golov, toda obramba je bila bistveno odločnejša in je tekmecem dovolila zgolj 16 zadetkov. Še posebej odličen je bil drugi polčas, ki se je končal z neverjetnih 15:5!Slovenska liga, nekoč četrta na klubski jakostni lestvici EHF, je padla na 14. mesto, toda obeta se ji dvig. Celje se je že drugič zapored uvrstilo v osmino finala lige prvakov, Trimo dobro nastopa v evropski ligi, kjer je v igri za napredovanje, Gorenje pa se je prebilo med osmerico najboljših v tretjem evropskem tekmovanju. Glede na moč tekmecev lahko s takšno formo upa tudi na ponovitev uspeha koprskega Cimosa, ki je leta 2011 po finalni zmagi proti Benfici osvojil tedanji pokal challenge. Prve četrtfinalne tekme bodo 20. marca.»Po prvi tekmi v Velenju smo vedeli, da nas v Banjaluki čaka težka tekma. Rezultat ni pokazal tega, kar se je dogajalo v prvem polčasu. Mi smo tekmo jemali skrajno resno in bili na koncu za to nagrajeni. Držali smo visoko razliko skozi ves drugi polčas. Tudi vratarja sta bila odlična,« je(16 obramb) in(11) pohvalil nekdanji reprezentant, ki je dosegel pet golov in na dveh tekmah 14. V Banjaluki je bil najboljši strelecz osmimi zadetki.Vujovićeva ekipa je v 20 minutah drugega polčasa le dvakrat zatresla mrežo, v slovenski je krstni gol dosegel najstnik. »Prva tekma ni bila realni pokazatelj, kaj zmoremo, sicer smo zasluženo zmagali, a razlika bi morala biti večja. Dva dejavnika sta to preprečila. Tokrat smo bili popolnoma osredotočeni, sojenje pa je bilo zelo korektno. Čestitke fantom za borbo,« je bil na črno-rumeno ekipo ponosen trener Jovičić, čigar fantje se v ligi NLB borijo za drugo mesto s Trimom.Vujović je bil besen kot ris: »V karieri se mi ni zgodil tak polom. Sramota, da smo v polčasu dosegli le pet golov. K nam je prišla Evropa, mi pa smo daleč od nje. Škoda, ker ni bilo gledalcev, da bi videli, kakšne mevže so ti fantje,« je v svojem slogu bentil Vuja.