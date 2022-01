Za Danci v polfinale še Španci in Švedi

Na evropskem prvenstvu za rokometaše se je končal drugi del v skupini II v Bratislavi. V zadnjem kolu so si si napredovanje v polfinale kot prvi v skupini zagotovili Španci, ki so se mučili s Poljaki, a na koncu vendarle zmagali z 28:27. Drugo mesto v skupini pa je osvojila Švedska, ki je zasuku in drami v zadnjih minutah s 24:23 ugnala Norvežane.

Junak tekme je bil Valter Chrintz. S šestimi goli in stoodstotnim izkupičkom strelov je bil najboljši posameznik švedske ekipe, bil pa je tudi strelec zadnjega gola 15 sekund pred koncem tekme, uspešen je bil s sedmih metrov. Norvežani so imeli nato še priložnost za izenačenje in napredovanje, toda Sander Sagosen je štiri sekunde pred koncem zgrešil zadnji strel na tekmi.

Norvežani so sicer vodili domala vso tekmo. Malo pred koncem prvega dela je njihova prednost znašala šest golov, dobrih šest minut pred koncem štiri. Toda do konca niso več dosegli gola, Švedi pa pet, kar je zadostovalo za njihovo nepopisno veselje po zadnjem zvoku sirene.

Jutri še Francija ali Islandija

Prvi so se Dancem v polfinalu pridružili branilci naslova Španci, ki so se med najboljše štiri uvrstili šestič zapovrstjo. Toda proti tekmecu, ki je doslej v skupini osvojil le točko, niso imeli lahkega dela. Agustin Casado in Ferran Sole sta pri zmagovalcih zbrala po štiri zadetke, Arkadiusz Moryto je bil s šestimi goli najboljši strelec Poljske.

Za zadnje mesto v polfinalu se bosta v sredo borili olimpijska prvakinja Francija in Islandija.