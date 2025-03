Za EP proti vroči Severni Makedoniji

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo ta teden odigrala tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo s Severno Makedonijo. Reprezentanti pričakujejo trda dvoboja, v Skopju, kjer bodo pred sredino prvo tekmo opravili edini trening v popolni postavi, pa tudi peklensko vzdušje gostujoče dvorane.

»V Skopju pričakujem trdo tekmo. Zavedamo se, da je dvorana že lep čas razprodana, vemo tudi, da so Makedonci zelo strastni navijači. Na zadnjem svetovnem prvenstvu so pokazali, da so res pripadni svoji ekipi. A za take tekme se živi, tako da se že veselim dvoboja,« proti sredinem dvoboju pogleduje steber slovenske obrambe Blaž Blagotinšek.

Nekateri igralci so v Ljubljano prispeli že v nedeljo, nekateri v ponedeljek, kjer bo na vrsti tudi drugi krajši trening. Po prihodu v Skopje v torek pa se jim nato pridružita še oba člana Barcelone, Blaž Janc in Blaž Makuc, tako da bodo kot celota lahko opravili le en trening. »Res je, v bistvu imamo en pravi trening. Ni čarobne palice, a vemo, katere so naše prednosti, vemo tudi katere so prednosti Makedonije. Želimo si najti načine za ustavljanje makedonske igre,« je dejal namestnik trenerja Mirko Skoko.

Izziv strokovnemu štabu predstavljajo številne poškodbe in odsotnosti v slovenski vrsti, zaradi katerih je selektor Uroš Zorman v primerjavi z ekipo za SP zamenjal kar 11 igralcev. Že na nedeljskem uvodnem treningu in na ponedeljkovih medijskih aktivnosti pa je zaradi bolezni manjkal tudi sam selektor.

Selektor Uroš Zorman ima na voljo precej spremenjeno reprezentanco. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Skoko pričakuje, da bodo predvsem tisti, ki so nenadejano dobili priložnost za reprezentančno akcijo vnesli dodatno energijo. »Prvo moramo biti pozitivni. V tem momentu je zagotovo neka dodatna energija tudi to, da so nekateri fantje nenadejano dobili priložnost. Zato upamo, da bo ta energija dodal nekaj več. Taktično gledano pa bo cilj zaustaviti hitro igro Makedonijo, mi pa moramo paziti na žogo,« se je proti dvobojema v Skopju in nato v nedeljo v Kopru ozrl Skoko.

Da je makedonska reprezentanca storila preskok v kakovosti, je splošno mnenje v slovenskem taboru. Veliko izkušenj z makedonskim rokometom ima vratar Urban Lesjak, ki je bil dve sezoni član Pelisterja iz Bitole: »Čaka naš šest tisoč in nekaj zelo razgretih makedonskih navijačev. Prva stvar je, da je treba biti pripravljen na to vzdušje. Mislim, vsi smo navajeni takšnih tekem pod pritiskom, a ta zna biti malo posebna, ker Makedonce nosi val pozitivnih rezultatov s SP.«

Slovenska izbrana vrsta, ki ima po jesenskih zmagah z Estonijo in Litvo v skupini 1 popolni izkupiček, kljub izzivom ne beži pred željo po novih štirih točkah. »Želimo si kompleta točk, ki bi nam prinesle prvo mesto in potem lažje izhodišče na samem žrebu za EP,« je samozavesten Lesjak.

Na prvem mestu v lastni igri bo omejiti tehnične napake, ki so v veliki meri odnesle boljši izid Slovenije na SP. Tega je Slovenija zaključila po drugem delu tekmovanja. V reprezentanci je zato velika želja po ponovnem dokazovanju. »Cilj bo čim manj komplicirati, se vrniti k osnovam in tudi pristopu, ki nas je pripeljal tako daleč na olimpijskih igrah v Parizu,« je razmišljanje povzel krožni napadalec Kristjan Horžen.