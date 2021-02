Za Trebanjce so bili Danci le premočni

Rokometaši Trima Trebnje so na današnji zaostali tekmi 4. kroga skupinskega dela evropske lige v Ljubljani izgubili proti danskemu Gudmeju s 27:30 (13:16).



Trebanjski rokometaši so v manj kot 24 urah doživeli še drugi poraz proti tekmecem iz danskega Gudmeja. Po torkovem izenačenem obračunu in tesnem porazu so bili na današnjem dvoboju v Stožicah v povsem podrejenem položaju, po šestem porazu zapored pa so zapravili možnosti za preboj v izločilne boje.



Dolenjska ekipa je na osmih tekmah zbrala štiri točke in je na 5. mestu v skupini D. V vodstvu so Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami, GOG Gudme jih ima 12, Kadetten Schaffhausen deset, Pelister Bitola devet, na zadnjem mestu pa je Tatabanya brez točk.



Trebanjska ekipa bo 2. marca gostila Tatabanyjo.

