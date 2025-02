Zagreb pričakal srebrne junake; Sigurdsson: Vi ste nor narod (FOTO, VIDEO)

Več deset tisoč ljudi je včeraj popoldne na osrednjem zagrebškem Trgu bana Jelačića pričakalo hrvaške rokometaše, ki so se iz Osla vrnili s srebrno kolajno, potem ko so morali v finalu svetovnega prvenstva priznati premoč Danski. Pred tem so sprožili navijaško evforijo v zagrebški Areni, kjer so premagali Slovenijo, v četrtfinalu Madžarsko, v polfinalu pa še Francijo.

To je bil prvi finale za Hrvaško na svetovnih prvenstvih po 16 letih. Vzdušje je spominjalo na tistega iz leta 2018, ko so se s srebrom iz Rusije vrnili hrvaški nogometaši. »Vi ste povsem nori ljudje. Ljubim vas, ljubim to ekipo, najbolj pa Pešića,« je zbrane nagovoril selektor Dagur Sigurdsson.

Trg bana Jelačića je bil poln. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Ivan Pešić, ki je z obrambami omogočil zmago proti Madžarki, je tako kot kapetan Domagoj Duvnjak sporočil, da končuje reprezentančno kariero. »Hvala vsem, brez vas ta uspeh ne bi bil mogoč. Verjetno se bom šele čez deset dni zavedel, kaj smo storili,« je dejal Pešić.

Domagoja Duvnjaka so slavili kot božanstvo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Največje ovacije je požel kapetan Duvnjak, ki je igral praktično z eno nogo po poškodbi na drugi tekmi SP. »Ta ekipa ne bi prišla do finala brez vaše podpore. Stojte s fanti tudi naprej ne glede na to, kaj se bo zgodilo,« je navijačem sporočil Dule.

Nastopili so Daleka obala, Zaprešić Boys in Prljavo kazalište, rukometašem se je na odru pridružil tudi Thompson.

Kolajno je osvojil tudi Velenjčan Mario Šoštarić, nekdanji slovenski reprezentant in igralec Gorenja, ki je leta 2023 zamenjal državljanstvo.