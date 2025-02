Dominantni Danci suvereno do četrtega naslova v nizu

Tudi Hrvaška ni bila kos neverjetnim Dancem, ki so osvojili četrti zaporedni naslov svetovnih prvakov v rokometu. V finalu 29. mundiala v Oslu so z 32:26 premagali zasedbo Dagurja Sigurdssona, ki je presenetila z osvojitvijo srebra.

Za ekipo Nikolaja Jacobsena, ki je vse tekmece premagala z vsaj šestimi goli razlike, je najboljši igralec turnirja Mathias Gidsel dosegel 10 zadetkov. Reprezentančno kariero je z novo kolajno sklenil hrvaški kapetan Domagoj Duvnjak. Bron je pripadel Franciji, ki je s 35:34 premagala presenetljivo Portugalsko celjskega trenerja Paula Pereire. Naslednje SP bo čez dve leti v Nemčiji.

Danska: Hrvaška 32:26 (16:12) Unity Arena, gledalcev 13.384, sodnika Garcia in Marin (Španija).

Danska: Nielsen, Green; Kirkelokke 2, Landin Jacobsen 1, Jakobsen 5 (3), Lauge Schmidt 1, Saugstrup Jensen, Gidsel 10, Jorgensen 2, Mensah Larsen, A Plogv Hansen 3, Siersbak Bergholt, Hald Jensen, Arnoldsen, Pytlick 4, Madsen 4.

Hrvaška: Kuzmanović, Pešić; Duvnjak 1, Šoštarić 5 (2), Klarica 4, Šimić, Srna, Karačić 2, Maraš, Mamić, Lučin 1, Martinović 6, Šušnja, Šipić 2, Glavaš 2 (1), Jelinić 3; sedemmetrovke: Danska 4 (3), Hrvaška 4 (3); izključitve: Danska 8, Hrvaška 16; rdeča kartona: Mamić (21), Srna (55).

Izbranci danskega selektorja Jacobsena so prvi na svetu štirikrat v nizu slavili na tekmovanju, kjer nastopajo izbrane vrste z vseh celin. Pred letošnjim zmagoslavjem na Norveškem, Danskem in Hrvaškem so zmagali še na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023.

Hrvaška se je doslej edinega naslova svetovnega prvaka veselila na Portugalskem 2003. Po turnirjih na Islandiji 1995, Tuniziji 2005 in na Hrvaškem 2009 je letos četrtič osvojila odličje srebrnega leska. Bronasta je bila v Španiji 2013, ko je v malem finalu premagala Slovenijo, ki je na letošnjem SP zasedla 13. mesto.

Danci so se veselili naslova. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Danska se je po četrtem zmagoslavju na svetovnem prvenstvu po številu naslovov izenačila z Romunijo in Švedsko. Najuspešnejša država na svetovnih prvenstvih je Francija s šestimi končnimi zmagami v letih 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 in 2017.

Prva polovica tekme je minila v obojestransko trdi predstavi. Oboji so poudarek namenili igri v obrambi, v napadu pa so bili malenkostno bolj razpoloženi Danci, ki so v deseti minuti povedli s 4:1. A Hrvati so jim bili povsem konkurenčni, v 19. minuti so znižali na 8:9, tri minute kasneje pa so ostali brez nosilca igre v obrambi Marka Mamića, ki je zaradi grobega prekrška prejel rdeči karton.

Danci so v končnici prvega polčasa zagospodarili v Oslu in v 27. minuti prvič na dvoboju povedli za štiri gole (13:9), ob polčasu je njihova prednost ostala nespremenjena (16:12). V drugem polčasu so gledalci v Unity Areni videli enosmerni promet. Vse je bilo v znamenju rokometašev iz Hamletove dežele, ki so v 41. minuti povedli za deset golov (24:14) in jasno je bilo, da se bodo četrtič v nizu veselili naslova svetovnih prvakov.

Domagoj Duvnjak se je poslovil s srebrom. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Na letošnjem zaključnem turnirju so se lanski prvaki olimpijskega turnirja v Parizu in Lillu dobesedno poigrali s svojimi tekmeci. V skupinskem delu so zanesljivo premagali Italijane, Tunizijce in Alžirce, v glavnem delu tekmovanja Nemce, Čehe in Švicarje. Za razred boljši so bili tudi v tekmah na izločanje, v četrtfinalu so Brazilce ugnali za 12, v polfinalu Portugalce za 13, v finalu pa Hrvate za šest golov.

Na današnji finalni tekmi sta bila pri Dancih najbolj učinkovita Gidsel z desetimi in Emil Jakobsen s petimi goli, vratar Emil Nielsen pa je zbral 13 obramb. Pri Hrvatih je Ivan Martinović dosegel šest, Mario Šoštarić pa pet zadetkov.