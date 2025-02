Domagoj Duvnjak: Velik športnik, velik človek, legenda

V nadaljevanju preberite:

Na velikem rokometnem tekmovanju že dolgo ni bilo tako dominantne reprezentance, ko je bila Danska, in že dolgo ni nihče tako izstopal, kot je Mathias Gidsel, s 74 goli za 20 boljši od Dike Mema in Francisca Coste. Gidsel je pri 25 letih bil že MVP na OI 2020 in 2024 ter SP 2023 in 2025. Toda 29. mundial na Danskem, Norveškem in Hrvaškem je najbolj zaznamoval Domagoj Duvnjak, hrvaška legenda, ki je turnir odigral praktično na eni nogi in je reprezentančno kariero sklenil z novo kolajno.

Kakšna je zgodba Domagoja Duvnjaka?