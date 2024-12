Zorman gost v Trebnjem, levi ogrožajo niz tigrov

Se bo v Trebnjem končal niz rokometašev Slovana, ki so v ligi NLB nepremagani že od 13. septembra? Od drugega kola v Velenju je ekipa Uroša Zormana vpisala 10 zmag in remi s Celjem. Danes ob 20.15 bo Zorman prvič gostoval pri Trimu, s katerim je spomladi osvojil pokalno lovoriko. V 3. kolu je bil na Kodeljevem za gol boljši Slovan, toda trebanjski levi se vzpenjajo v formi in so željni maščevanja rdečim tigrom.

Zanimivo bo tudi v drugih dvoranah. Mini derbi 14. kola 1. SRL bo v Velenju, kjer bo gostovala Krka. Gre za četrto in peto ekipo na lestvici, Novomeščani pa bi z zmago lahko preskočili črno-rumene in se celo prebili na tretje mesto, saj imajo tekmo manj. Domače moštvo Zorana Jovičića je izgubilo zadnji tekmi, doma z Loko in v gosteh pri Slovanu in nujno potrebuje točke za čim boljše izhodišče v končnici.

Nevarno gostovanje čaka tudi Celje Pivovarno Laško, Loka z Ivanom Vajdlom na klopi lahko predvsem v svoji dvorani Poden preseneti vsakega favorita. Celjani so se enkrat že opekli v Krškem, nov poraz bi precej zamajal samozavest mlade ekipe Paula Pereire, ki je izpadla iz pokala EHF, medtem ko Jeruzalem in Krka nadaljujeta evropsko pot.

Pari 14. kola lige NLB, danes: Gorenje – Krka (18), Loka – Celje PL, Ribnica – Koper, Jeruzalem – Sviš, Krško – Slovenj Gradec (vse 19), Trimo – Slovan (20.15).