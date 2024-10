Andraž Makuc preprečil prvi poraz Celja, ki ostaja na vrhu; Slovan je močan

Kot se za pravi derbi spodobi, je današnji na Kodeljevem postregel z dramatično končnico in lepo navijaško kuliso. Rokometaši Slovana so imeli priložnost prebiti se na vrh, ampak se v skoraj polni dvorani morali sprijazniti s točko proti Celju Pivovarni Laško.

Osrednja tekma 9. kola lige NLB se je končala s 23:23 (STATISTIKA). Oboji lahko imajo mešane občutke. Ljubljančani pod vodstvom Uroša Zormana so v drugem polčasu vodili s 16:11, Celjani pa imeli zadnji napad, toda nesojeni zmagoviti zadetek dosegli nekaj desetink prepozno.

Prvo ime rokometnega praznika je bil mladi Andraž Makuc, ki je dosegel 10 golov in bil najbolj zaslužen, da Celjani trenerja Paula Pereire kot edino neporaženo moštvo ostajajo vodilni na lestvici. Slovan, pri katerem tudi Leon Ljevar zablestel z 10 zadetki, zaostaja le točko.–

Uroš Miličević je dosegel zadnji gol na tekmi. FOTO: Slavko Kolar

Po veliki obrambi Gala Gaberška in golu Uroša Miličevića za 23:23 je imel Slovan minuto časa za zmago, toda zapravil napad. Oleksander Onufrijenko je za Celje zabil gol, a sta po ogledu videa sodnika Bojan Lah in David Sok ugotovila, da je bil dosežen po izteku igralnega časa. Remi je bil glede na videno še najbolj pravičen razplet, tekma pa je pokazala, da bo boj za prvaka zelo napet, saj je Slovan pokazal moč. Ko se bosta vrnila poškodovana Jaka Malus in Aljaž Panjtar, bo imel še dve močni orožji.

Tudi na drugi današnji tekmi, dolenjskem derbiju med Trimom in Krko, je bilo izenačeno – 25:25.

Liga NLB, 9. kolo:

Slovan – Celje 23:23 (13:9)

Trimo – Krka 25:25 (12:11)

Sobota:

Krško – Loka

Slovenj Gradec – Koper

Sviš – Gorenje