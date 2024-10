Štirje favoriti so se morali pošteno preznojiti za zmago, Sokolič rešil prvake

Sedmo kolo v ligi NLB ni prineslo presenečenja. Vodilni štirje, Celje, Slovan, Trimo in Gorenje so vpisali po dve točki, za katere pa so se morali potruditi. Gorenje je v Kopru zmagalo za gol, Slovan za dva proti Loki, Celje in Trimo za štiri proti Svišu in Ribnici. Krka je uspešno preživela gostovanje v Slovenj Gradcu, Jeruzalem v Krškem.

Velenjska ekipa je na Obali vknjižila načrtovani točki, a se je morala zanju pošteno potruditi. Primorci so večji del tekme kljubovali državnim prvakom iz Velenja. V prvem polčasu so jih na trenutke zasenčili in si v 18. minuti priigrali tri gole prednosti (10:7), nato pa se jim je ustavilo. Do odhoda na veliki odmor niso dosegli gola, velenjska zasedba pa je po delnem izidu 5:0 povedla z 12:10.

Gostujoči rokometaši iz Šaleške doline so imeli v drugi polovici rezultatski nadzor, a njihova prednost ni bila višja od štirih golov. V 45. minuti so jim gostitelji povsem zadihali za ovratnik (18:19) in jih nato ogrožali do zadnjega zvoka sirene. V prelomnih trenutkih dvoboja so se izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića, ki jih v torek čaka zahtevno gostovanje v evropski ligi proti španskemu Ademarju iz Leona, še naprej precej mučili, na koncu pa so le osvojili četrti par točk v sezoni.

Odločilni gol za vodstvo 25:23 je v zadnji minuti dosegel Tilen Sokolič, z osmimi zadetki tudi najboljši strelec tekme. Pri koprski ekipi je bil najbolj učinkovit Sandi Muminović s sedmimi goli.

Perić sedemkrat v polno

Celjski rokometaši so tudi na Dolenjskem upravičili vlogo favorita in se z načrtovanima novima točkami vrnili na vrh prvenstvene razpredelnice. V uvodu ni nič kazalo na premoč Celjanov, saj se nikakor niso uspeli odlepiti, obe ekipi pa sta stavili na napad in v 22. minuti je bil izid že 15:15. V končnici prvega dela pa se je celjska obramba vendarle zbrala in z delnim izidom 6:2 so si gosti priigrali lažje nadaljevanje.

Po menjavi strani je razlika narasla na šest (24:18), domači so se sicer približali na minus tri, moči in znanja za preobrat pa danes niso imeli. Za ekipo iz Ivančne Gorice je osem golov dosegel Simon Stopar, pri Celjanih je sedemkrat zadel Luka Perić.

Krka je zaustavila Slovenj Gradec. FOTO: Jan Gregorc

Trebanjci so osvojili načrtovani točki. Gostujoči rokometaši iz dežele suhe robe so bili v prvi polovici tekme povsem enakovredni papirnatim favoritom iz Trebnjega, ki so si najvišjo prednost v tem obdobju igre priigrali tik pred odhodom na veliki odmor (16:13). Gostitelji so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre, po njihovem vodstvu osmih golov v 47. minuti (27:19) pa je bilo tudi jasno, da bosta točki ostali v Trebnjem. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Matic Pipp s šestimi goli, v gostujoči pa Uroš Knavs z osmimi.

Rokometaši iz Prlekije so v Posavju dosegli tretjo zmago v ligi NLB. Gostje so vodili od prve do zadnje minute. Hitro so si priigrali štiri gole prednosti (6:2), to razliko pa držali vse do odhoda na veliki odmor (15:11). Izbranci domačega trenerja Aleša Sirka so jim v 40. minuti približali na gol zaostanka (19:20), a nato padli v krizo ter po ormoškem delnem izidu 4:0 šest minut kasneje zaostali za pet golov (19:24). Prleki so v končnici tekme nadzorovali izid in z veliko truda strli odpor srčnih Krčanov.

Pri Ormožanih je bil najbolj učinkovit Tadej Sok s šestimi, pri Krčanih pa Tadej Sobotič z devetimi goli. Gostujoči vratar Filip Ranfl je zbral 13, domači Luka Stanojlović pa deset.

Slovan nadaljuje zmagoviti niz. FOTO: RD Slovan