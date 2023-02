Zorman kadroval po Deničevem načelu in se lepo obnašal

V nadaljevanju preberite:

Če je Uroš Zorman ob objavi seznama za mundial na Poljskem in Švedskem presenetil, ko ni vzel s seboj igralcev, kot so Gašper Marguč, Miha Zarabec, Staš Skube in Darko Cingesar – Klemen Ferlin je moštvo zapustil tik pred zdajci, kasneje se je pridružil Matej Gaber –, je tokratni seznam v slogu nekdanjega selektorja in zdaj svetovalca Borisa Deniča, po katerem je v reprezentanco težko priti, še težje iz nje izpasti. Kar 18 od 21 igralcev, ki jih je povabil na kratke priprave, je nastopilo na SP. Dva sta povratnika po poškodbah: Nik Henigman in vratar Urh Kastelic, zraven je še mladi krožni napadalec Jernej Drobež iz Gorenja. S kom in kje se bo marca merila Slovenija, kaj je njen cilj? Ali je Zorman upošteval navodilo Vida Kavtičnika in Jureta Natka in kaj si misli o odločitvah Aleksa Vlaha in Domna Makuca? Kaj prihodnji teden čaka slovenske rokometašice in na koga ne bo računal Dragan Adžić?