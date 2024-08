Zorman: Še dobro, da ne igramo evropskih tekem

Slovensko državno prvenstvo v rokometu se bo začelo čez dobra dva tedna, ena glavnih zgodb v sezoni 2024/25 pa bo ambiciozni projekt ljubljanskega Slovana. Ta je na trenersko mesto postavil selektorja moške rokometne reprezentance Uroša Zormana, pod čigar vodstvom moštvo meri na na dvojno domačo krono.

»Raje imam izzive, kot da pridem v nek ustaljen sistem,« je dejal Zorman. Pri njegovemu matičnemu klubu glede na vložek nemudoma merijo na vrh slovenskega rokometa, a 44-letni Ljubljančan, čeprav ni zagovornik te fraze, poudarja, da vsaka ekipa potrebuje čas.

Čeprav bi Zorman rad, da si ga v času trajanja štiriletne pogodbe zapomnijo predvsem po človeški plati, je hitro dodal: »Seveda bi rad osvojil čim več lovorik. Če se dela tak projekt, se pričakujejo rezultati. To je vselej temeljno merilo.«

Za Zormanom je dolgo poletje, potem ko je na olimpijskih igrah slovensko reprezentanco kot selektor popeljal do četrtega mesta. Čas za priprave in taktične zamisli bo tako okrnjen, a ga veseli vsaj to, da klub ne bo igral v Evropi.

Uroš Zorman se po olimpijskem Parizu veseli novega izziva. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Glede na to, da sem imel še OI in da sem zamudil pol priprav, mi kar ustrezua, da ni Evrope, da se lahko najbolj osredotočimo na prvenstvo in pokal. Več bomo imeli časa zase, kar bomo nedvomno potrebovali. Vse nove igralce in štab je treba nekako povezati v celoto,« je poudaril.

Novincev v ekipi je ogromno, med njimi sta tudi reprezentant Staš Slatinek Jovičić, ki je bil s slovensko izbrano vrsto na OI, ter med drugimi tudi Jaka Malus, bržčas najbolj zveneče ime pri Ljubljančanih.

Državno prvenstvo bodo Ljubljančani odprli v gosteh proti Slovenj Gradcu, 6. septembra. Še prej se bodo domačim pristašem predstavili na jubilejnem 30. Šilčevem memorialu, ki bo v petek in soboto potekal v Škofji Loki, Sevnici in Ljubljani.

Tam bo Slovan v petek igral proti Urbanscape Loki in hrvaški ekipi Nexe. V drugi skupini v Sevnici bodo igrali domačini ter reprezentanca Kuvajta in Ribnica. Boj za razvrstitev od 1. do 6. mesta bo v soboto na Kodeljevem.