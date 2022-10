Zorman: Vse je v naših rokah; Janc: Zanimajo me samo zmage

V nadaljevanju preberite:

Skoraj šest mesecev je minilo od zadnje resne tekme naših rokometašev in bolečega poraza v Srbiji, a ta ni bil usoden, saj je Slovenija pozneje dobila povabilo Mednarodne rokometne zveze (IHF) in bo januarja prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Da vabila niso podarili le na lepe oči, bodo reprezentanti Uroša Zormana začeli dokazovati že v kvalifikacijah za EP 2024 v Nemčiji. Prva ovira ob vračanju na pota stare slave bo Bosna in Hercegovina, drevišnja tekmica v mariborski dvorani Tabor (20.00). Kaj sta pred tekmo povedala selektor Zorman in zvezdnik Blaž Janc?