Zorman z najmočnejšimi aduti nad Srbe

Slovenska rokometna reprezentanca že lep čas ni odigrala tekme, pred njo pa so veliki izzivi. Zato je selektor Uroš Zorman za jesenski cikel, v katerem se bo Slovenija pomerila s Srbijo na dveh prijateljskih tekmah, povabil najmočnejše adute. Med njimi so tudi povratniki Klemen Ferlin v vratih ter Miha Zarabec in Gašper Marguč.

Po dolgem času bo med vratnicama stal tudi Miljan Vujović, na desnem zunanjem položaju bo družbo kapetanu Juretu Dolencu in Nejcu Cehtetu delal Tadej Kljun.

Gašper Marguč že dolgo ni oblekel reprezentančnega dresa. FOTO: Anže Malovrh/kolektiff

Glavni organizator igre v odsotnosti poškodovanega Domna Makuca bo izkušeni Dean Bombač, ki mu bosta v pomoč Zarabec in Rok Ovniček. Ob Ferlinu, ki je izpustil letošnje SP na Poljskem, in Vujoviću bo vratar tudi Urban Lesjak. Na drugih igralnih mestih ni sprememb v primerjavi z mundialom, na katerem je Slovenija zasedla deseto mesto in ohranila upanje na nastop v olimpijskih kvalifikacijah za Pariz 2024.

Klemen Ferlin je spet dobil reprezentančni klic. FOTO: Nebojša Tejić/kolektiff

Slovenci se bodo s Srbijo najprej pomerili 4. novembra v Črnomlju in 5. novembra v Kočevju. Januarja bodo nastopili na EP 2024 v Nemčiji.

Zormanov seznam Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen, Nem), Urban Lesjak (Pelister, S. Mak), Miljan Vujović (Stuttgart, Nem); leva krila: Tilen Kodrin (Gummersbach, Nem), Staš Slatinek Jovičić (Trimo), Tadej Mazej (Celje PL); levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged, Mad), Aleks Vlah (Aalborg, Dan), Nik Henigman (Saint-Raphael, Fra); srednji zunanji: Dean Bombač (Pick Szeged, Mad), Miha Zarabec (Wisla Plock, Pol), Rok Ovniček (Nantes, Fra); desni zunanji: Jure Dolenec (Limoges, Fra), Nejc Cehte (Pelister, S. Mak), Tadej Kljun (Balatonfüredi, Mad); desna krila: Blaž Janc (Barcelona, Špa), Gašper Marguč (Veszprem, Mad), Domen Novak (Wetzlar, Nem); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg, Nem), Stefan Žabić (Celje PL), Kristjan Horžen (Gummersbach, Nem).