Zormanova reprezentanca z novim direktorjem

Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije: »Vesel sem, da se Rokometni zvezi Slovenije kot direktor moške članske reprezentance pridružuje Vid Kavtičnik, do nedavnega vrhunski aktivni igralec in svetovljan. Ima izjemne izkušnje iz številnih držav, v katerih je deloval, pozna različne kulture in govori več tujih jezikov. S tem bo v novi vlogi izjemen most med športnim in organizacijskim delom. Hkrati bo lahko Uroš Mohorič koordiniral delo vseh reprezentanc, pri čemer je še posej pomembno, da bo lahko v večjem obsegu pripomogel h kar najboljši organizaciji novembrskega evropskega prvenstva za članice, ki ga bomo gostili tudi v Sloveniji.«