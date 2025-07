Težave tretjega igralca sveta vse globlje, lopar je postavil na stran

Tretji tenisač sveta, Nemec Alexander Zverev, je zaradi osebnih razlogov odpovedal nastop na turnirju ATP v švicarskem Gstaadu. Olimpijski prvak iz Tokia je v Wimbledonu, kjer bosta danes na sporedu moška polfinalna obračuna, izpadel v prvem krogu in napovedal premor zaradi težav z duševnim zdravjem.

V Veliki Britaniji je po porazu proti Francozu Arthurju Rinderknechu povedal, da resno razmišlja o strokovni pomoči, saj se že dolgo počuti zelo izpraznjenega in osamljenega. »Rekel bi, da je huje psihično. Včasih se tam zunaj počutim zelo osamljeno. Mučim se. Govorim, da se mučim že vse od odprtega prvenstva Avstralije. Preprosto ne vem,« je po izpadu v Wimbledonu dejal Zverev.

Zverev je v Wimbledonu hitro končal z nastopi. Foto: Reuters

»Ne čutiš volje, da bi se zbudil in šel v službo. Mislim, da ima vsak kdaj ta občutek, ne glede na to, kakšno službo ima. Kot športnik pa to močno vpliva na tvojo uspešnost.«

Leta 2020 je nastopil v finalu turnirja za grand slam v Združenih državah Amerike, leto kasneje pa je z olimpijsko zlato medaljo dosegel uspeh kariere. Po poškodbi gležnja leta 2022 se je uspešno vrnil ter nastopil v finalu francoskega in avstralskega turnirja za grand slam.

Tudi Italijan Berrettini ne bo igral v Švici. Foto: Reuters

Nastop v Švici je odpovedal tudi lanski zmagovalec, Italijan Matteo Berrettini. 35. igralec na svetovni lestvici je tako kot Zverev Wimbledon presenetljivo končal v prvem krogu, ko je izpadel proti Poljaku Kamilu Majchrzaku.