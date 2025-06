Ni ga premagal Jaka Racman, temveč Novak Đoković

V nadaljevanju preberite:

Po koncu letošnjega Roland-Garrosa se je med teniško karavano začelo odštevanje do Wimbledona in tako tudi selitev na travnata igrišča. Takšen turnir je zdaj v Stuttgartu, prvi nosilec je nemški as Alexander Zverev. Zakaj je ob prihodu pihal od jeze? Kako je razmišljal o svojih kritikih Borisu Beckerju in Barbari Rittner? Kakšni so njegovi dosedanji dosežki, kaj mu ponuja preteklost Wimbledona? Kako dolgo Nemčija čaka na zmagovalca v moški konkurenci grand slama?