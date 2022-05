Aljaž Bedene se je med dvojicami poslovil že v prvem krogu

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je nastope v konkurenci moških dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu končal že v prvem krogu. V navezi s Srbom Filipom Krajinovićem je moral priznati premoč Argentincu Maximu Gonzalezu in Brazilcu Marcelu Melu, ki sta zmagala s 6:4, 6:2.

Dvaintridesetletni Ljubljančan je v Parizu med posamezniki že napredoval v drugi krog, ugnal je Avstralca Christopherja O'Connella s 6:2, 6:4, 6:7 in 6:1. A danes ni bil tako uspešen tudi pri dvojicah.

Naveza Bedene–Krajinović ni imela pravih možnosti v boju s 15. nosilcema. Ta sta v prvem nizu povedla s 4:2, še manj pa sta tekmecema prepustila v drugem, ko sta prav tako vodila s 3:1 in 4:2 ter po uri in desetih minutah igre zanesljivo prišla do napredovanja.