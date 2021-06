Argentinec premočan za Aljaža Bedeneta

Naš vodilni teniški igralec Aljaž Bedene se je po dveh urah in 20 minutah boja z uglednim argentinskim tekmecem Diegom Schwartzmanom v 2. kolu poslovil od Roland-Garrosa – 4:6, 2:6, 4:6.



Po lepem uvodu v turnir, ko so trije od štirih slovenskih nastopajočih igralcev preskočili uvodno oviro, nato pa Tamara Zidanšek in Polona Hercog tudi drugo, se je izkušenemu Ljubljančanu tokrat proti 10. igralcu svetovne teniške lestvice zataknilo. Bedene se je predstavil s solidnim tenisom, se boril tudi z bolečinami v dlani ter v kazalcu desne roke, ob koncu mučil tekmeca in ubranil več žogic zapored, ko je Argentinec na svoj servis poskusil osvojiti igro za končno zmago. To mu je naposled le uspelo, Bedene pa tako ni ponovil lanskega uspeha, ko se je v Parizu uvrstil v 3. kolo.



Danes bosta 4. kolo prestižnega turnirju za grand slam lovili Zidanškova in Hercogova.

