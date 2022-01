Avstralci zaprli vrata Đokoviću in mu pokazali pot na letalo

Avstralska mejna policija je dokončno zavrnila vstop prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića v državo. Srb bo po preklicu njegove vize še v četrtek moral zapustiti državo, a naj bi na sodišču izpodbijal odločitev še pred odhodom, poroča več avstralskih medijev, ki jih povzema tudi britanski BBC.

Po več urah zadrževanja na mednarodnem letališču v Melbournu so mejni policisti Đokoviću sporočili, da so mu preklicali vizo in zavrnili vstop v državo, poroča avstralski časnik The Age. Kot je ob tem pojasnila avstralska mejna policija, Đoković ni uspel predstaviti ustreznih dokazov o izpolnjevanju pogojev za vstop.

Đoković še ni izgubil upanja

»Osebe, ki niso državljani Avstralije in nimajo ustrezne vize ob vstopu, ali so jim to preklicali, bodo zadržani in odstranjeni iz Avstralije,« izjavo policije še povzema The Age.

A s tem Đoković še ni izgubil upanja, da bi vendarle lahko vstopil v deželo tam spodaj in nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer bi lovil rekordni 21. naslov na turnirjih za veliki slam. Kot poroča The Age, bodo njegovi odvetniki vložili tožbo proti odločitvi, ni pa še jasno, ali bo lahko v času sodnega postopka ostal v državi, ali jo bo moral zapustiti.

Novinarji na letališču v Melbournu. FOTO: William West/AFP

Odločitev so obmejni organi sprejeli po javno izraženih dvomih najvišjih avstralskih političnih predstavnikov glede Đokovićevih razlogov za posebno zdravstveno izjemo, ki bi mu v državo omogočila vstopiti, ne da bi bil cepljen proti novem koronavirusu.

Ob prihodu v Melbourne Đoković sprva ni takoj uspel prestopiti meje, ker naj ne bi imel pravilno izpolnjenega obrazca za vizo. Kasneje so mejni organi začeli preverjanje razlogov za njegovo zdravstveno izjemo, ob tem so ga zadrževali več ur. Po besedah njegovega očeta za srbsko spletno stran b92.net sta ga v posebnem prostoru varovala dva policista, po poročanju srbskega portala Telegraf pa so mu odvzeli telefon. Avstralski mejni organi so slednje zanikali.

Francoska tiskovna agencija AFP je v času zadrževanja Dokovića na letališču zapisala, da gre očitno za politično-pravni spor med zvezno oblastjo države Viktorija in državnimi organi Avstralije. A po poročanju The Age je vlada zvezne države Viktorije še pred Đokovićevim prihodom v Melbourne zavrnila možnost, da bi nastopila kot sponzor za izdajo vizuma.

V akcijo je stopil tudi Aleksandar Vučić

Medtem so do celotnega dogajanja in obravnave Đokovića na letališču kritični predstavniki prirediteljev OP Avstralije. Kot poroča The Age, je neimenovan vir pri avstralski teniški zvezi vse skupaj označil za uprizorjeno predstavo za javnost.

V Avstraliji ne manjka srbskih navijačev. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Ta naj bi sicer sledila številnim javnim kritikam novice, da je Đoković prejel posebno zdravstveno izjemo za nastop na OP Avstralije, ne da bi bil cepljen v času, ko se država sooča z največjim številom okužb od začetka pandemije novega koronavirusa.

Na obravnavo Đokovića pa se je kritično odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ta je na družbenem omrežju Instagram zapisal: »Naše oblasti bodo storile vse korake, da se v najkrajšem možnem času ustavi nadlegovanje najboljšega teniškega igralca na svetu.«