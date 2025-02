Baez novi stari zmagovalec v Riu

Argentinski teniški igralec Sebastian Baez je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v Riu de Janeiru. V finalu je s 6:2 in 6:3 v nizih premagal Francoza Alexandra Müllerja, s čimer je ubranil lanskoletno zmago. Argentinec je v prvem nizu Francozu dvakrat odvzel servis in ga prepričljivo dobil s 6:2. V drugem nizu je Müller povedel s 3:2, a je Baez nato dobil zadnje štiri igre dvoboja. Dosegel je 26 »winnerjev« in naredil 23 neizsiljenih napak.

»Za mano je zelo težek teden in mesec, a sem zdaj zelo srečen, da mi je uspelo ubraniti naslov. Finale si vedno želim zmagati, zato sem na vsaki tekmi poskušal ostati osredotočen. Hvaležen sem tudi za podporo, ki mi jo nudi moja ekipa,« je po dvoboju povedal Baez, sicer 31. igralec na lestvici ATP. Baez je tretji igralec, ki je v letošnjem letu ubranil naslov prvaka iz prejšnjega leta. Takšen dosežek je uspel tudi Janniku Sinnerju, ki je zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije, in Ugu Humbertu, ki je slavil na turnirju v Marseillu.

Zmaga v Riu de Janeiru je bila zanj druga na turnirjih ATP 500. Ob tem ima še pet zmag na turnirjih serije ATP 250. Štiriindvajsetletnik ima od leta 2022 največ zmag na peščeni podlagi (73), dve več od Casperja Ruuda in štiri več od Carlosa Alcaraza, ki pa ima kar 25 porazov manj od Baeza.