Jannik Sinner se je pogodil in sprejel kazen

Dopinški primer številke 1 svetovnega tenisa in zmagovalca OP Avstralije Jannika Sinnerja je zaključen. Italijan je s svetovno protidopinško agencijo (WADA) dosegel dogovor o trimesečni prepovedi nastopanja, ki ga bo od turnirjev oddaljila do 4. maja. Lahko bo igral že na naslednjem grand slamu v Parizu.

V obrazložitvi so pri Wadi pojasnili, da je Sinner sprejel krivdo za dva pozitivna dopinška testa, prepovedano snov clostebol naj bi v telo dobil prek mazila, ki ga je uporabljal eden od njegovih fizioterapevtov. Wada je kratko kazen utemeljila z dejstvom, da ni nobenega dokaza, da bi Sinner namenoma uporabil prepovedano snov in da ta tudi ni imela »pozitivnih učinkov na njegovo pripravljenost ali sposobnost igranja tenisa«.

V izjavi za javnost je odločitev, da sprejme kazen, Italijan pojasnil takole: »Ta primer visi nad menoj že eno leto in trajal bi še nekaj časa, verjetno vse do konca leta. Vedno sem sprejemal odgovornost za ravnanje moje ekipe, zavedam se, da so pravila Wade zelo stroga in da želijo zaščititi šport, ki ga obožujem. Zato sem sprejel kazen.«

Sinner se bo na igrišča lahko vrnil v začetku maja, izpustil bo prestižna turnirja v Indian Wellsu in Miamiju v ZDA ter nekaj pripravljalnih turnirjev na pesku, lahko pa bo igral na domačem turnirju v Rimu, ki se začne 7. maja. Z »uradnimi aktivnostmi in treningi« lahko Sinner prične 13. aprila, čeprav ni povsem jasno, kaj to določilo vključuje oziroma kaj št. 1 moškega tenisa lahko počne pred tem datumom.