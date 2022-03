Beckerjeve lovorike prinesle manj kot milijon

Nekdanji nemški teniški igralec Boris Becker je s pomočjo dražbe lovorik plačal del svojih dolgov, so pojasnili na sojenju na londonskem sodišču. Za lovorike so iztržili približno 841.000 evrov.

Šestkratnega zmagovalca turnirjev za grand slam obtožujejo, da ni izročil devetih lovorik, vključno z dvema od treh wimbledonskih ter zlato olimpijsko kolajno, potem ko je leta 2017 objavil stečaj.

Štiriinpetdesetletni Becker je sicer dejal, da bi izročil vse, kar bi zahtevali, če bi imel dostop do tega. Ob tem so zagovorniki dodali, da je Becker lahko obdržal miniaturne verzije lovorik. Prave pa so, kot so povedali zagovorniki, prodali na dražbi za omenjenih 841.000 evrov za poplačilo dolgov.

Becker je leta 1985 postal najmlajši zmagovalec Wimbledona. FOTO: Peter Skingley/Reuters

Becker, ki je osvojil 49 turnirskih zmag v 16-letni karieri, na zdajšnjem sojenju sicer zanika obtožbe, da ni izročil lovorik in drugih nagrad ter da je skrival premoženje, med drugim 1,13 milijona evrov od prodaje Mercedesove prodajalne avtomobilov v Nemčiji, katere lastnik je bil.

Nemec je že v preteklosti imel bližnja srečanja s sodiščem, med drugim leta 2002 v Nemčiji zaradi utaje davkov in poskusa utaje davkov.