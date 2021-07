Bedene zapustil Umag po prvem dvoboju

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je hitro končal nastope na teniškem turnirju ATP v Umagu z nagradnim skladom 420.000 evrov. Bedene, peti nosilec, je v 1. krogu izgubil proti nekdanjemu zmagovalcu umaškega turnirja, Italijanu Marcu Cecchinatu, z 1:6 in 4:6.



Prvi niz je bil povsem v domeni Italijana, 82. z lestvice ATP, dvakrat je dobil igro na Slovenčev servis in tako po 27 minutah povedel z 1:0 v nizih. V drugem nizu se je Bedene, 58. na svetu, držal do sedme igre, takrat pa je Cecchinato znova prišel do »breaka«, kar je bilo dovolj za drugo medsebojno zmago Italijana v devetem dvoboju z Bedenetom.

