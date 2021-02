Bedene že zapustil Montpellier

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se poslavlja od turnirja serije ATP 250 v francoskem Montpellierju z nagradnim skladom 262.170 evrov. V osmini finala ga je s 6:4, 7:6 (4) premagal Belorus Jegor Gerasimov. Najboljši Slovenec na lestvici ATP je imel prednost v obeh nizih, a je Gerasimovu vselej uspela vrnitev.



Bedene je prvi niz odprl zelo dobro in takoj odvzel servis Gerasimovu. Osemindvajsetletnik iz Minska je nato izenačil, v zaključku niza pa je izkoristil Ljubljančanovo slabšo deseto igro in se veselil osvojitve prvega niza. V drugem nizu je 60. igralec sveta Belorusu spet vzel servis, tokrat v tretji igri, prednosti pa znova ni uspel zadržati. Gerasimov je namreč v deseti igri prišel do izenačenja na 5:5, ko je Ljubljančan serviral za drugi niz.



V podaljšani igri je bil 83. igralec sveta, ki je v prvem krogu premagal Škota Andyja Murrayja, zanesljiv, zmagal s 7:4 ter po uri in 52 minutah slavil vstop v četrtfinale. Bedene je nazadnje v četrtfinalu turnirja najvišje ravni igral lani februarja v Rotterdamu.

