Bedenetu se nasmiha dvoboj z Đokovićem

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je uspešno nastopil tudi v drugem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu. Ljubljančan je s 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:4 premagal Urugvajca Pabla Cuevasa. V tretjem krogu se mu obeta dvoboj s številko 1 Novakom Đokovićem, ki je velik favorit proti Slovaku Alexu Molčanu.

Bedene se je šestič v karieri uvrstil v tretji krog turnirja za grand slam, tretjič v Parizu. Preboj v osmino finala mu še ni uspel. Danes je po več kot treh urah izenačenega dvoboja napredoval v naslednji krog, potem ko je po slabšem začetku premagal tekmeca, ki je na lestvici ATP skoraj 50 mest bolje uvrščen. Cuevas je 149., Bedene 195.

Slovenski igralec, ki je v uvodnem nastopu ugnal Avstralca Christopherja O'Connella prav tako s 3:1 v nizih, je danes izgubil uvodni niz s 4:6, potem pa dobil drugega z enakim izidom. Odločilen je bil nato tretji, ko je Bedene izenačil na 4:4 in povedel s 6:5, potem pa v podaljšani igri slavil in si pripravil dobro izhodišče za zmago.

Bedene je zmagal s 3:1 v nizih. FOTO: Martin Bureau/AFP

To je nato dosegel v tretjem nizu, ko vodstva s 4:2 in 5:3 ni izpustil iz rok. Cuevas je še znižal na 4:5, a je potem slovenski igralec dobil igro na svoj servis in po treh urah in 14 minutah napredoval v tretji krog Pariza. Bedene in Đoković sta se nazadnje v Parizu srečala leta 2016 v tretjem krogu, Srb je kasneje prvič osvojil peščeni turnir.

Zidanškova naprej brez boja

Tamara Zidanšek pa se je po predaji Egipčanke Majar Šerif uvrstila v tretji krog, v katerem se bo pomerila z boljšo tekmico četrtkovega dvoboja drugega kroga, Američanko Jessico Pegula ali Ukrajinko Anhelino Kalinino.