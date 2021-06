Tsitsipas prvi finalist Roland-Garrosa, sladica sledi

Alexander Zverev se je vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

je prvi finalist OP Francije v tenisu. V srhljivki s petimi nizi je s 6:3, 6:3, 4:6, 4:6 in 6:3 premagal Nemca. V finalu se bo Grk pomeril z zmagovalcem finala pred finalom med peščenim kraljemin številko 1Dvoboj med Tsitsipasom in Zverevom je trajal tri ure in 36 minut. Dvaindvajsetletni Grk je naredil nov korak v karieri in se prvič uvrstil v veliki finale enega od štirih turnirjev za grand slam. Tudi Zverev si je prislužil aplavze na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier, saj se je vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih, vendar popolnega preobrata ni zmogel.»Dvoboj je bil zelo intenziven in živčen. Gledalci so mi v težkih trenutkih vlili dodatno energijo, s pomočjo katere sem se lahko boril do konca,« je po polfinalni zmagi povedal mladi zvezdnik iz Aten, ki bo na lestvici ATP prehitel četrtouvrščenega AvstrijcaTsitsipas je sicer s svojimi uspehi nad tenisom navdušil številne rojake. Kot razlagajo grški novinarji v Parizu, je v zadnjem obdobju težko dobiti prosto teniško igrišče, tako veliko je namreč zdaj zanimanje za ta šport tudi med številnimi rekreativnimi igralci v Grčiji.V nedeljo se bo grški as pomeril z zmagovalcem današnjega obračuna teniških titanov med Nadalom, sicer 13-kratnim zmagovalcem slovitega pariškega turnirja, in Đokovićem, trenutno prvim igralcem na lestvici ATP, ki je doslej edino zmago na OP Francije dosegel leta 2016.Stefanos Tsitsipas (Grč, 5) : Alexander Zverev (Nem, 6) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.Novak Đoković (Srb, 1) : Rafael Nadal (Špa, 3) večerni dvoboj