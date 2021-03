Bouchardova izločila Juvanovo, McNallyjeva pa Zidanškovo

Američanka previsoka ovira za Zidanškovo

Guadalajara, osmina finala WTA (235.000 dolarjev)

Slovenski teniški igralkiinsta na turnirju WTA v Guadalajari izgubili svoja dvoboja osmine finala. Za Juvanovo je bila usodna Kanadčanka, za Zidanškovo pa AmeričankaOsma nosilka Kaja Juvan se je prvič v karieri pomerila z Bouchardovo, ki je na lestvici WTA 53 mest nižje, po 77 minutah pa se je dvoboj končal z zmago Kanadčanke s 6:4 in 6:3.Eugenie Bouchard je že v prvi igri odvzela servis slovenski tekmici in povedla z 2:0, a se je Juvanova ekspresno vrnila v igro in izenačila na 2:2. Ključni trenutek se je zgodil v deveti igri, ko je Kanadčanka prišla do novega breaka za vodstvo s 5:4, v naslednji pa je niz odločila v svojo korist.Izkušena kanadska igralka je tudi v drugem nizu dvakrat odvzela servis nasprotnici. Prvič v peti igri za vodstvo s 3:2, drugič pa v deveti, ko je izkoristila prvo zaključno žogico.Od turnirja se je poslovila tudi Tamara Zidanšek, ki je nenadejano izgubila proti ameriški nasprotnici Catherine McNally s 4:6, 7:6 in 4:6.Vloga favoritinje je pripadla Slovenki, ki je 93. igralka sveta, medtem ko McNallyjeva zaseda 120. mesto.Dvoboj je bil vseskozi zelo izenačen. V uvodnem nizu je Američanka prišla do breaka v deveti igri za vodstvo s 5:4, v sledeči pa potrdila zmago v nizu.V drugem nizu je sprva dominirala Zidanškova, ki je povedla s 4:0, v nadaljevanju pa je izgubila dve servisni igri, tako da jo je McNallyjeva ujela pri 5:5 in izsilila podaljšano igro, v kateri je Slovenka vendarle prišla do zmage s 7:4.V odločilnem nizu je ritem narekovala Američanka, ki je z breakom prišla do prednosti 3:1, nato v deveti izgubila servisno igro (5:4), a se Zidanškovi maščevala že v naslednji, ko ji je sedmič odvzela servis in se uvrstila v četrtfinale.Eugenie Bouchard (Kan) : Kaja Juvan (Slo/8) 6:4, 6:3;Catherine McNally (ZDA) : Tamara Zidanšek (Slo) 6:4, 6:7 (4), 6:4.