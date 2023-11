Brez izgubljenega niza je Iga Swiatek znova št. 1

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zmagovalka zaključnega turnirja serije WTA v mehiškem Cancunu z nagradnim skladom 8,4 milijona evrov. V finalu je oddala le igro proti Američanki Jessici Pegula in se po zmagi s 6:1, 6:0 vrnila na vrh lestvice WTA.

Dvaindvajsetletnica iz Varšave je prevladovala od samega začetka turnirja in ga sklenila z vsega 20 izgubljenimi igrami na petih obračunih. To je najmanj, odkar so leta 2003 spremenili sistem tekmovanja v zdajšnjega. Pred tem je rekord držala Američanka Serena Williams z 32 oddanimi igrami leta 2012.

V finalu je edino igro izgubila takoj na začetku, ko je Pegula še izenačila na 1:1. Devetindvajsetletnica nato ni več dobila niti igre, dvoboja pa je bilo po napaki Američanke konec po natanko 59 minutah. Swiatek je bila zanesljiva, ob enajsti zaporedni zmagi na turneji je napravila le šest neizsiljenih napak ob devetih "winnerjih", medtem ko je Pegula napravila kar 23 napak.

Poljakinja je ob koncu sezone znova ženska št. 1. FOTO: Henry Romero/Reuters

Z zmago se je Poljakinja vrnila na čelo lestvice WTA, na kateri je za 245 točk prehitela Belorusinjo Arino Sabalenka. Ta je bila tekmica Poljakinje v polfinalu, a prav tako ni mogla ustaviti ta teden prepričljive zvezdnice iz Varšave.

»Vrnitev na vrh lestvice je uresničitev sanj. Ne morem reči, da sem kaj takega pričakovala po takšni sezoni. Upala sem, da bi mi to lahko uspelo naslednje leto, ampak se je trdo delo in osredotočenost poznalo že ob koncu tega. Zelo sem vesela,« je po dvoboju dejala Swiatek.

Za slavje v Cancunu skoraj 3 milijoni dolarjev

V žep je za niz neporaženosti na tem turnirju pospravila slabe tri milijone evrov, tekmici za uteho ostaja okoli 1,5 milijona evrov denarne pogače v Cancunu.

Za Swiatek je bila to 17. turnirska zmaga v karieri, igrala je v 21. finalu. Zanjo je to prvi naslov na zaključnem turnirju in drugi za Poljsko, potem ko je bila leta 2015 najboljša Agnieszka Radwanska.

Pegula je igrala v desetem finalu v karieri in ostala pri štirih lovorikah. V medsebojnem statistiki ima zdaj ob treh zmagah proti Swiatek šest porazov. Sezono je sklenila na petem mestu lestvice WTA.

Med dvojicami sta presenetljivo na koncu slavili Nemka Laura Siegemund in Rusinja Vera Zvonarjova. V finalu sta bili šesti nosilki boljši od osmopostavljenega ameriško-avstralskega para Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez s 6:4, 6:4.

Cancun, zaključni turnir WTA (8,4 milijona evrov):

Iga Swiatek (Pol/2) - Jessica Pegula (ZDA/5) 6:1, 6:0.