Čehinja v finalu premagala wimbledonsko zmagovalko

Čehinja Katerina Siniakova je zmagovalka turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu. Na turnirju serije WTA 250 z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev je na zadnji stopnički za četrto lovoriko v karieri ugnala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:7 (4), 7:6 (5), 6:4. Dvoboj je trajal tri ure in šest minut.

Za Čehinjo je bil to sedmi finale v karieri, slavila pa je tretjič. Pred tem je bila najboljša v Shenzhenu in Bastadu (oba 2017), pred prihodom v Portorož pa je slavila na OP ZDA med dvojicami skupaj z rojakinjo Barboro Krejčikovo.

Skupaj ima 26-letnica že šest naslovov na grand slamih v konkurenci dvojic, vse s Krejčikovo. Od tega tri letos, in sicer na OP Avstralije, v Wimbledonu in nazadnje na OP ZDA. Olimpijska prvakinja iz Tokia je pred Portorožem nazadnje v finalu igrala v nemškem Bad Homburgu lani junija in tam izgubila proti domačinki Angelique Kerber.

V svojem sedmem finalu se je zdelo, da bo v boju za tretjo lovoriko po Shenzhenu in Bastadu (obe 2017) povsem nemočna proti 23-letni Kazahstanki, ki je po nekaj napakah hitro našla svojo prepoznavno agresivno igro ter takoj v drugi in četrti igri vzela servis Čehinji za vodstvo s 5:0. Potem pa je sledil nenadejan preobrat in izenačenje na 5:5.

Po vodstvu Ribakine s 6:5 je morala Čehinja zaprositi za pomoč fizioterapevtke, a je vseeno izsilila podaljšano igro. V njej sta bili tekmici dolgo izenačeni, za konec pa je zmagovalka Wimbledona dvakrat neubranljivo zadela s forhendom za 7:4.

V drugem nizu je bila Čehinja bližje Kazahstanki od samega začetka in nekajkrat celo nevarno zapretila. Vseeno pa je Ribakina prišla do prvega odvzema servisa v sedmi igri. Siniakova je hitro prišla do re-breaka, niz pa je vnovič odločila podaljšana igra. V njej je Siniakova povedla s 6:3, kar je bila dovolj visoka prednost, da je izenačila dvoboj.

V tretjem je bila boljša tekmica Čehinja, ki je imela sprva odvzem servisa prednosti v peti igri. Ribakina se je v osmi igri še vrnila, nato pa se je 26-letnica znova odlepila z breakom in po treh urah zaključila izjemno napet dvoboj.

Kljub porazu v finalu Kazahstanki ostaja v uteho predvsem letošnja zmaga v Wimbledonu. Za Ribakino je bil to sicer deseti finale v karieri, slavila je trikrat. Pred tem bila najboljša še v Bukarešti (2019) in Hobartu (2020).

V konkurenci dvojic sta danes v finalu slavili Ukrajinka Marta Kostjuk in Čehinja Tereza Martincova. V finalu sta za svojo sploh prvo lovoriko v karieri med dvojicami premagali špansko-slovaško navezo Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova s 6:4, 6:0.