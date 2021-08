Cicipas šele na stranišču uspel zlomiti Murrayja, ki je izgubil živce

Andy Murray, zmagovalec US Opna leta 2012, je navdušil s predstavo na obračunu s favoriziranim Grkom. Stefanosa Cicipasa je odpihnil v prvem nizu s 6:2, nato pa v drugem dovolil izenačenje na 1:1 šele po napeti podaljšani igri. Bilo je 7:6 (7). A Murray je nato dobil tudi tretji niz s 6:3, Cicipas pa je z zmagama v četrtem in petem na koncu slavil po štirih urah in 49 minutah.



Murray je bil po koncu dvoboja besen zaradi Grkovega zdravniškega premora in odhoda na stranišče, s čimer je tekmeca očitno vrgel iz tira.



»Razočaran sem, ker menim, da je vplivalo na razplet dvoboja. Nočem reči, da bi ga gotovo dobil, a po teh premorih je imelo vpliv,« razočaranja ni skrival Murray, potem ko je Cicipas, finalist letošnjega OP Francije, po tretjem nizu zahteval zdravniški premor zaradi težav z levo nogo. Po koncu četrtega niza je odšel na stranišče, Murray pa se je že na igrišču pritoževal, da vse skupaj traja predolgo.

Izgubil je spoštovanje

»Težava je v tem, da ne moreš preprečiti, da to nate ne bi vplivalo telesno. Ko igraš tako brutalen obračun, se po sedmih ali osmih minutah mirovanja ohladiš, veste. Lahko se na to pripravljate psihično kolikor si želite, a dejstvo je, da ima to psihične posledice, ko je premor tako dolg, no, ko se to zgodi večkrat med dvobojem. To ne more biti naključje. Mislim, da je izvrsten igralec. Mislim, da je izvrsten za to igro. A za te stvari nimam niti malo časa, izgubil sem spoštovanje do njega.«



Cicipas se je sicer branil, rekoč, da po njegovem mnenju ni kršil nobenih pravil, in da se s psiho svojih tekmecev med dvoboji enostavno ne ukvarja. Podobne obtožbe na račun Grka je sicer v zadnjih dveh tednih izrekel tudi Nemec Alexander Zverev, ki je po njunem obračunu na turnirju Cincinnati Open namignil na to, da Cicipas prek mobilnega telefona na stranišču oziroma v slačilnici komunicira s trenerjem, kar seveda ni dovoljeno. Zverev je dodal, da je bilo tako tudi v Parizu in na vseh ostalih turnirjih, na katerih je Cicipas igral.

Medvedjev uspešno zaključil ponedeljkov spored

Kot zadnji si je uvrstitev v drugo kolo priigral drugi igralec sveta Rus Danil Medvedjev, ki je s 3:0 v nizih odpravil Francoza Richarda Gasqueta. Bilo je 6:4, 6:3 in 6:1. Z nastopom v New Yorku je že končal Avstralec Nick Kyrgios, ki ga je premagal Španec Roberto Bautista-Agut: po 6:3 in 6:4 v uvodnih nizih je sledila še »kravata« za končnih 3:0, Kyrgios se je veliko prerekal tudi s sodnikom Carlosom Bernardesom. Vzhajajoči španski zvezdnik in zmagovalec ATP-turnirja v Umagu, Carlos Alcaraz, je brez oddanega niza izločil Britanca Camerona Norrieja, sicer 29. igralca sveta s 6:4, 6:4 in 6:3 v nizih.

