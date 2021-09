Danil Medvedjev šele peti član srečnežev

Prvo veliko slavje ruskega teniškega igrala Danila Medvedjeva je pomenilo, da se je 25-letni prvak OP ZDA uvrstil na seznam zmagovalcev velikega slama v obdobju, ko je kraljevala zlata trojica svetovnega tenisa, Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Veliki trije so osvojili kar 56 od zadnjih 65 velikih slamov in zadnjih 17 od 18.



Lani je v New Yorku sicer slavil Avstrijec Doimink Thiem, vendar se ni meril z nobenim od teniških bogov, zmagovalcev dvajsetih slamov: Federer je bil poškodovan, Nadal je odstopil, Đoković pa je bil izključen v 2. kolu.



Medvedjev se je uvrstil družbo petih zmagovalcev, v kateri so še: Argentinec Juan Martin Del Potro (OP ZDA 2009), Škot Andy Murray (OP ZDA 2012, Wimbledon 2013 in 2016), Švicar Stan Wawrinka (Avstralija 2014, Roland Garros 2015 in OP ZDA 2016) in Hrvat Marin Čilić (OP ZDA 2014).



Medvedjev je za zmago prejel 2,1 milijona evrov.

