Telo ne zmore več, Rafael Nadal bo tenisu pomahal v slovo

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je potrdil, kar se je napovedovalo že nekaj časa: letošnja sezona je zadnja v izjemni karieri, po finalu Davisovega pokala v Malagi konec novembra se bo poslovil od tekmovalnega igranja tenisa. V zgodovino bo šel kot eden najboljših doslej, ima 22 naslovov na turnirjih za grand slam.

Rafa Nadal se poslavlja s teniških igrišč. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Rafa Nadal je bil del izjemne dobe tenisa, ki sta jo zaznamovala najprej z Rogerjem Federerjem, nato se je dvoboju priključil še Novak Đoković. S Srbom sta odigrala kar 60 medsebojnih dvobojev, za las je boljši Đoković (31-29), s Federerjem pa v prvi polovici kariere, nepozabna ostaja prva lovorika Nadala na sveti travi Wimbledona, ko je leta 2008 vendarle našel recept za Federerja. Kariera Nadala je neločljivo povezana s Parizom in Roland Garrosom, kjer je kar 14-krat osvojil OP Francije, na pariškem pesku je dobil 122 tekem in izgubil le štiri.

Nadal je dobil vse štiri turnirje za grand slam, vsakega več kot enkrat, skupno pa ima 22 naslovov in je drugi na lestvici, le za Đokovićem. Osvojil je tudi olimpijsko zlato v posamični konkurenci in v dvojicah. Njegovo kariero so močno zaznamovale poškodbe, ki so bile tudi posledica njegovega agresivnega in za telo napornega sloga tenisa, v zadnjih letih je zato večino turnirjev izpustil. Nazadnje je igral v Parizu, kjer je bil na OI del turnirja dvojic s Carlosom Alcarazom.

Leta 2010 se je veselil drugega naslova v Wimbledonu. FOTO: Reuters

»Odločitev je bila težka, a dejstvo je, da je bilo težkih že zadnjih nekaj sezon, ko nisem mogel igrati pravega tenisa brez omejitev. Napočil je čas za konec kariere, ki je bila boljša in daljša, kot bi si lahko predstavljal,« je v video nagovoru Nadal sporočil svojim privržencem.

Za konec kariere bo Nadal najprej odigral še zvezdniško ekshibicijo v Savdski Arabiji, zastor nad kariero športnika, ki je kar 209 tednov preživel na vrhu ATP lestvice, pa se bo spustil na domačih tleh, ko se bo v Malagi konec novembra odvil finalni turnir Davisovega pokala.