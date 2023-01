Dirk Nowitzki treniral z olimpijskim prvakom

Štiri dni pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije je Dirk Nowitzki v Melbourne Parku opravil teniški trening z olimpijskim prvakom Alexandrom Zverevom, ki se vrača po poškodbi. Nekdanji prvak lige NBA Nowitzki se na peti celini mudi z družino. Zverev, ki se vrača v pogon po dolgotrajni poškodbi gležnja, bo prvi letošnji turnir za grand slam začel proti Perujcu Juanu Pablu Varillasu.

Nowitzki je v mladosti pred košarko sicer tenis tudi treniral.

»Začel sem pri petih letih in tekmovanje mi je bilo všeč. Na Bavarskem sem bil šesti ali sedmi,« je košarkarski velikan nekoč povedal za televizijsko postajo Tennis Channel. Pozneje se je 2,13 metra visoki Nowitzki vendarle odločil za košarkarsko kariero.

»Malo mi je bilo dolgčas potovati na turnirje ob koncih tedna. Bil sem tudi veliko višji od drugih in zato so me zbadali. Ko sem bil star 15 let, sem nehal igrati tenis,« je pojasnil.

Nowitzki se je košarkarsko upokojil leta 2019, a je že povedal, da je še vedno velik teniški navdušenec in da je na svojem posestvu zgradil igrišče zase in za svoje otroke. Odprto prvenstvo Avstralije bo na sporedu od 16. do 29. januarja.