Đoković brez težav v tretje kolo, slovo druge nosilke

Petintridesetletni Beograjčan Novak Đoković je s 6:1, 6:4, 6:2 po natanko dveh urah ugnal Avstralca Thanasija Kokkinakisa. Srb je za razliko od prvega obračuna na turnirju, ko je izgubil niz proti Južnokorejcu Soonwooju Kwonu, tokrat deloval precej bolje. V treh nizih večjih težav ni imel, po natanko dveh urah pa je izkoristil drugo žogico za zmago.

»Zelo sem zadovoljen. Začel sem dobro, čvrsto z osnovne črte, obenem pa sem ga prisilil, da je moral trdo garati za točke, ko sem vrnil njegove servise. Skušal sem ga premikati po igrišču, variirati v igri. Ni bilo lahko servirati, saj je bilo kar precej vetra, vseeno pa sem v celoti gledano zadovoljen s kakovostno predstavo,« je po dvoboju sprva dejal Beograjčan.

»V dveh dneh sem precej dvignil raven igre in upam, da se bo ta krivulja nadaljevala skozi celoten turnir. Pred mano je naslednji izziv in razmišljam le o tem,« je pristavil.

Za Đokovića, ki v Wimbledonu naskakuje sedmo lovoriko, skupno pa že 21. na turnirjih velike četverice, je bila to 23. zaporedna zmaga na sveti travi, 81. v Wimbledonu ter skupno že 329. na grand slamih. V pogovoru po koncu dvoboja je izpostavil, da o rekordih na začetku teniške poti ni razmišljal.

Strast ga vleče naprej

»Nikoli ne razmišljaš o rekordih in številkah, ko začneš igrati tenis. Ko kot otrok prvič zagrabiš lopar, je v 99-odstotkih vse povezano z ljubeznijo do tenisa, strastjo. To te vleče naprej, ko pridejo težki trenutki in si ne zaupaš. Takrat se moraš spomniti otroka v sebi, zakaj si sploh začel igrati. Ko živiš svoje sanje, je to pravi blagoslov,« je dodal.

V naslednjem kolu se bo Srb pomeril z rojakom Miomirjem Kecmanovićem, ki je po štirih nizih premagal Čilenca Alejandra Tabila. Je pa v moški konkurenci izpadel tretji nosilec in finalist Roland-Garrosa, Norvežan Casper Ruud. S 3:6, 6:2, 7:5, 6:4 ga je ugnal Francoz Ugo Humbert.

Hitro se je poslovila tudi druga nosilka Estonka Anett Kontaveit. S 6:4, 6:0 jo je zanesljivo ugnala Nemka Jule Niemeier (97. na lestvici WTA). Kontaveitova sicer v zadnjih dveh mesecih ni blestela, na travnati podlagi pa se pred Wimbledonom ni tudi zaradi težjega poteka bolezni (covid-19) udeležila niti enega pripravljalnega turnirja. Že nasploh pa je na grand slamih Estonka v 29 poskusih le enkrat napredovala do četrtfinala.

V sredo si je od višje postavljenih igralk napredovanje v drugo kolo, dvoboj je bil namreč v torek prekinjen zaradi policijske ure, zagotovila Karolina Pliškova. Čehinja, na sveti travi šesta nosilka in lanska finalistka, je ugnala rojakinjo Terezo Martincovo s 7:6 (1), 7:5.

V sredo zvečer (začetek okoli 18.50) bo igrala edina edina preostala Slovenka v posamični konkurenci. Za vstop v tretje kolo se bo Kaja Juvan v večernih urah pomerila z Madžarko Dalmo Galfi. V dvojicah pa se bo, če bodo to dovoljevali pogoji, predstavil Aljaž Bedene, ki bo skupaj s Južnokorejcem Kwonom izzval zmagovalca prvega grand slama sezone v Melbournu, Avstralca Nicka Kyrgiosa in Kokkinakisa.