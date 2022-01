Đoković financira razvoj zdravila zoper covid

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković, ki so ga izgnali iz Avstralije, ker ni cepljen, je lastnik 80 odstotkov firme s sedežem na Danskem, ki se ukvarja z razvojem zdravila, in ne cepiva, zoper covid-19.

Srb je leta 2020 kupil večinski delež v QuantBioRes, je potrdil direktor Ivan Lončarević, in dodal, da Đoković, ki je s tenisom zaslužil več kot 150 milijonov dolarjev, ni nasprotnik cepljenja.

Kot je poročal Financial Times, ima QuantBioRes več kot deset raziskovalcev, ki delujejo na Danskem, v Avstraliji in Sloveniji, Lončarević pa je povedal, da se ukvarjajo z deaktivacijskim mehanizmom za virus sars-cov-2. Razvili naj bi peptid, ki bi virusu preprečil, da bi okužil človeško celico. S kliničnim testiranjem zdravila naj bi začeli to poletje v Veliki Britaniji.

Đokovićev predstavnik za stike z mediji še ni komentiral te novice.