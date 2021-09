Đoković in Bartyjeva kljub porazu na vrhu

Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je nazadoval. FOTO: Vid Ponikvar/ Sportida Sportida



Zidanškova najvišje doslej

Najvišje uvrščena Slovenka Tamara Zidanšek se že bliža najboljšim tridesetim na svetu. FOTO: Pierre Albouy/AFP



V Portorožu ne bo le Hercogove

kljub bolečem porazu v finalu odprtega prvenstva ZDA ostaja na vrhu lestvice ATP že 338. teden. Zmagovalec turnirja v New Yorku,je drugi, razlika pa ostaja podobna kot pred dvema tednoma. Najboljši Slovenec je, ki je zdrsnil na 79. mesto.Đoković je v finalu New Yorka neuspešno lovil naziv drugega igralca v odprti eri tenisa po Avstralcu(1969) z zmagami na vseh štirih največjih turnirjih sezone.V prvi deseterici je po zadnjem grand slamu sezone prišlo do nekaterih sprememb. Prvi štirje ostajajo na svojih mestih, Đoković, Medvedjev, Grkin Nemec, na peto mesto pa je napredoval RusMesto je pridobil tudi Italijan, ki je zdaj sedmi, nekaj pa sta izgubila Španecin lanski zmagovalec OP ZDA, Avstrijec. Med deseterico najboljših se je prvič v karieri prebil NorvežanSlovenija v New Yorku ni imela svojih predstavnikov. Aljaž Bedene je udeležbo odpovedal zaradi zdravstvenih težav in na lestvici izgubil 12 mest. Zdaj je 79. igralec sveta.je pridobil osem mest in je 172.,pa je 244., potem ko je izgubil 25 mest.Avstralka, prva nosilka odprtega prvenstva ZDA, ki je v New Yorku izpadla v tretjem krogu, ostaja številka 1 ženskega tenisa. Druga je Belorusinja, ki se je poslovila v polfinalu. Zmagovalka OP ZDA Britankaje skočila na 23. mesto lestvice, finalistka Kanadčankapa je 28.Najboljša Slovenka, ki je v New Yorku izpadla v drugem krogu, kjer je morala priznati premoč kasnejši polfinalistki, Belorusinji Arini Sabalenka, je vseeno napredovala na 34. mesto svetovne lestvice, kar je njena najboljša uvrstitev v karieri.Tudije zaigrala v drugem krogu, kjer je bila od nje boljša domačinka, na današnji lestvici pa je na 104. mestu., ki je na OP ZDA nastope končala v prvem krogu proti favorizirani Čehinji, je izgubila sedem mest in je 93. igralka lestvice WTA.Najboljše slovenske igralke bodo z izjemo Hercogove ta teden nastopile na domačem turnirju WTA v Portorožu. Na turnirju z nagradnim skladom 235.238 dolarjev bo nastopilo osem Slovenk. Med posameznicami Zidanškova, ki je peta nosilka, Kaja Juvan, ki jo v prvem krogu čaka prva nosilka, Hrvatica, ter povabljenkein, med dvojicami pa šein