Đoković iz osebnih razlogov ne bo igral

Najboljši srbski teniški igralec Novak Đoković ne bo igral za reprezentanco na tekmah Davisovega pokala, je sporočil kapetan reprezentance Viktor Troicki. Kot poroča Sportski Žurnal, se je Đoković nastopom odpovedal iz osebnih razlogov.

Troicki je dejal, da povita roka ni razlog za Đokovićevo odpoved, temveč ima zasebne razloge. »Neštetokrat je igral za reprezentanco, zdaj pa ne zmore. To je njegova osebna stvar. Tokrat so mu preprečili nastop, a se nam bo pridružil v Malagi, če se bomo seveda uvrstili na zaključni turnir,« je povedal Troicki.

Srbija bo od 13. do 18. septembra v Valencii igrala s Španijo, Kanado in Južno Korejo. V srbski ekipi bodo tako Filip Krajinović, Dušan Lajović, Laslo Đere in Nikola Čaćić.

Uvrstitev na finalni turnir si bosta priborili po dve najbolje uvrščeni selekciji iz skupine. Finalni turnir bo na sporedu od 22. do 27. novembra v Malagi.