Novak Đoković ostal brez možnosti za novo lovoriko

Norvežan Casper Ruud, osmi nosilec teniškega turnirja masters 1000 v Monte Carlu, je v drugem polfinalu s 6:4, 1:6 in 6:4 premagal prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Za turnirsko lovoriko se bo v nedeljo (15.00) pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom. Slednji je v prvem polfinalu s 6:4, 3:6 in 6:4 izločil drugopostavljenega Italijana Jannika Sinnerja, ki je tako doživel šele drugi poraz v tem letu. Za Grka bo to že tretji finale v Monte Carlu in obenem prva priložnost za turnirsko zmago po lanskem slavju v Los Cabosu.

Ruud je dobil ponovitev finala na odprtem prvenstvu Francije lani, kjer ga je Đoković premagal. Doslej je dobil vseh pet prejšnjih medsebojnih obračunov. Niza Srbu ni uspelo podaljšati, Norvežan pa mu je tudi preprečil, da bi se na 59. mastersu prebil v finale. Ruud je dvoboj dobil po dvojni napaki Đokoviča na servisu. Obenem je tudi izvrstno začel in po dveh odvzemih servisov v uvodnem nizu povedel s 4:1. Srbu se je uspelo vrniti, a je Norvežan vseeno povedel z 1:0.

Casper Ruud FOTO: Valery Hache/AFP

Đoković je nato popolnoma prevzel nadzor v dvoboju ter je izenačil v nizih na 1:1 ob tem, da je v drugem nizu oddal le eno igro. A Norvežana to ni ustavilo, v tretjem nizu je povedel s 3:0 in 4:1. Đoković se je ponovno v vrnil in tokrat izenačil na 4:4. Tu pa se je Srbu znova ustavilo. Po vodstvu s 5:4 je Norvežan v deseti igri povedel na servis tekmeca s 40:0. Prvi zaključni žogici je Beograjčan še rešil, potem pa sam napravil napaki, po katerih je izgubil.

Cicipas je pred tem proti Sinnerju potrdil dobro formo, ki jo v kneževini ob Sredozemskem morju kaže že ves teden. V prvem nizu je Italijanu odvzel servis v tretji igri za vodstvo z 2:1, minimalno prednost pa je obdržal do konca niza. Sinner si ni priigral niti ene žogice za break. Povsem drugače je bilo v drugem nizu, kjer je Sinner povedel s 3:0. Še najbolj tesno je bilo pri vodstvu Italijana s 5:3, saj je na svoj servis moral ubraniti kar pet žogic, da tekmec ni znižal na 5:4. Kar Grk ni izkoristil, je Sinner kaznoval z izenačenjem na 1:1 v nizih.

Stefanos Cicipas FOTO: Valery Hache/AFP

Vse je kazalo na zmago favoriziranega Sinnerja, ki je v tretjem nizu povedel z 2:0 in prednost držal do izida 4:2. Odločilna je bila osma igra, kjer je Grk vnovič imel pet break žogic, tokrat pa peto izkoristil in izenačil na 4:4, povedel, nato pa v 10. igri Sinnerju še drugič odvzel servis ter po dobrih dveh urah in pol slavil zmago. Bržkone bi se razpletlo drugače, če bi Sinner pri vodstvu s 3:1 izkoristil eno od dveh točk za 4:1.