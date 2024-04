Ivanišević iskreno o Đokoviću: Obravnavali so nas kot gobavce

Nekdanji hrvaški teniški zvezdnik Goran Ivanišević je v pogovoru hrvaški Sportklub pojasnil razloge za konec sodelovanja s srbskim teniškim asom Novakom Đokovićem. Ivanišević je zanikal kakršnekoli spore s Srbom, govoril je v spravljivem tonu, izpostavil medsebojno zasičenost in Đokoviću iskreno zaželel uresničitev velikega cilja – to je zmago na olimpijskih igrah v Parizu.

»Veliko sem bral o najini zgodbi ... Vem, da moramo ljudje pisati, toda nihče se ni niti približal temu, da bi zadel razlog za najin razhod. Pravega razloga v ozadju ni, pravi razlog je zasičenost. Teh pet let je bilo izjemno težkih, ljudje pozabljajo na pandemijo covida in na to, da je bil Novak v nekem trenutku zaradi necepljenja prvi negativec na svetu, obarvanvali so nas kot gobavce. Vedno smo bili nekje vmes, kakšen minister nam je kaj prepovedal, pa norost z Avstralijo ... Prišlo je do zasičenosti, utrujenosti materiala – tudi avto gre vsake toliko na tehnični pregled ... In on se me je naveličal, jaz pa sem utrujen od njega. Nisem mu mogel več pomagati, toda opravila sva velik posel,« je zatrdil Ivanišević.

Če sem iskren, sem nekaj občutil že lani med OP ZDA

»ZDA? Tudi v Ameriki se razkol ni zgodil, nikoli se ni 'zgodil'. Če sem iskren, sem nekaj občutil že na OP ZDA lani. Wimbledon je bil zame kot trenerja res težak, Carlos Alcaraz je bil na koncu boljši in vsaka čast Špancu, toda ena ali dve točki ... Bilo je le vprašanje ali konec leta ali enkrat letos ... Mogoče bi morali to storiti že lani, ampak po OP ZDA sem imel operacijo kolena, ni me bilo šest ali sedem tednov, vrnil sem se v Torino, ampak to je bila že utrujenost, pa komunikacija …«

Novak Đoković po eni od zmag v svojem štabu. FOTO: Martin Keep/AFP

»Zdaj, ko sva se pogovarjala v Ameriki, je Novak rekel eno resnično stvar: 'Ni pravega trenutka, ni napačnega trenutka, obstaja samo trenutek, ko se zgodi', ko se dva odločita in pogovarjata, kot sva se midva. Hotela sem po Avstraliji, pa je šel smučat, hitro je minil mesec in – gremo v Ameriko. Moram reči, da smo se imeli super – sproščeno. Kdo mu lahko zameri? Osvojil je vse, kar se v tenisu osvojiti da. Vsak dan najde motiv, to ni lahko. Na grand slamih še gre, za masterse pa ... Ob tem pa je perfekcionist, a za to so nujne želja, volja, moč ...«

Đoković najboljši teniški igralec vseh časov

Ivanišević je govoril o Đokoviću z izbranimi besedami. »Dan po porazu proti Nardiju sva se usedla in pogovarjala – pisala sporočila ali se pogovarjala po telefonu, češ da to ne gre ... Usedla sva se, se nasmejala, poklepetala, pomembno mi je bilo, da mu povem nekaj stvari, da mu povem, kako se počutim, on mi je povedal svoje. Preživeli smo dobro in slabo. Ni lahko biti Novak Đoković – vsi te iščejo, nekaj hočejo, ti svetujejo ... Ko se kamere ugasnejo, je Novak predvsem dober človek. Ima veliko srce, vsakogar želi vzeti vase, to pa ni enostavno. Vedno sem bil pripravljen umreti zanj in se boriti s celim svetom, v tistih trenutkih (Avstralija 2022, op. a.) ni bilo lahko biti njegov trener, na nas so gledali kot na gobavce ... Vsi rezultati, ki smo jih dosegli, so lepi, najbolj pa sem ponosen na to, da smo bili tam zanj in da smo šli v vojno proti celemu svetu in mu uspeli vsaj malo pomagati, da je premagal to norost.«

Goran Ivanišević in Novak Đoković. FOTO: Issei Kato/Reuters

Hrvaški trener je ponovil, da mu je bilo v privilegij in čast sodelovati s Srbom. »Sva prijatelja in vedno bova. Hvaležen sem mu za zaupanje, da sem spoznal čudovite ljudi – da sem delal z Marjanom, ki je čudovit človek in vrhunski trener, pa Jelena, Edoardo, Marko, Charlie, Claudio, Miljan, Uli ... To so ljudje, ki mi bodo vedno pri srcu, so skoraj kot družina. Tudi pogovor je bil čustven ... Vse je bilo lepo, na sončnem mestu. Zaključila sva, da je to najboljša rešitev. Ne odhajam, ko bi bil 30. na svetu in bi bilo vse slabo. Novak je številka ena na svetu in bo moral malo pretresti stvari – ne dvomim, da bo. Ko se na igrišču pojavi najboljši Novak, potem vedno stavim nanj, na kakršni koli podlagi,« je povedal Goran Ivanišević.

Nekdanji zmagovalec Wimbledona meni, da je Đoković najboljši teniški igralec vseh časov, toda tega mu marsikdo ne želi pripisati, ker da je rojen na »teh prostorih«, torej prihaja z območja nekdanje Jugoslavije. Nole zdaj odkrito meri na olimpijsko zlato. »Pred vsemi grand slami si želi najbolj osvojiti olimpijado. Čuti, da to 'dolguje' podpornikom … Toda Novak seveda nikomur nič ne dolguje, jaz mu le želim, da mu uspe zmagati tudi v Parizu, to bi bil zanj težko opisljiv uspeh,« je dodal Ivanišević.