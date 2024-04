Jannik Sinner do zmag tudi z dobrotami iz očetove kuhinje

V nadaljevanju preberite:

Teniški svet se spreminja in čeprav je Novak Đoković na lestvici ATP še vedno št. 1., je šampion prihodnosti Jannik Sinner. Doma je iz manjšega kraja ob italijanski meji z Avstrijo, kjer seveda prevaldujejo smučarske panoge. Kako uspešen je bil na snegu in kako to, da je začel vihteti teniški lopar? Kateri nogometni klub mu je najljubši in kaj ima najraje iz domačega lonca, ob katerem se spretno suče njegov oče?